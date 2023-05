Die Innenstadt von Hiroshima hat sich in eine Hochsicherheitszone verwandelt. Metallbarrieren und Heerscharen von Polizisten lenken die wenigen Fußgänger auf den Bürgersteigen in engen Pfaden durch die Häuserzeilen, entlang des großen Friedensboulevards reiht sich ein blauer Polizeibus an den nächsten. Der am Freitag begonnene G-7-Gipfel ist der erste seit Jahren, der in einer Großstadt stattfindet – und die Agenda steht angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des zunehmenden Vormachtstrebens Chinas so sehr im Zeichen von „Gut gegen Böse“ wie wohl noch nie.

So kamen die Staats- und Regierungschefs der sieben größten demokratischen Volkswirtschaften und die Vertreter der Europäischen Union am Freitagnachmittag erstaunlich schnell zu einem Beschluss verschärfter Sanktionen gegen Russland. Nach einem japanischen Mittagessen mit Felsenbarsch, Jakobsmuscheln und Shrimps hatten sie ihr erstes Arbeitstreffen gleich zu dem Thema und richteten schon nach wenigen Stunden klare Worte an Moskau: „Wir werden Russland aushungern von G-7-Technologie, -Industrieanlagen und -Dienstleistungen, die seine Kriegsmaschinerie unterstützen“, heißt es in der Erklärung. Die neuen Maßnahmen sollten „sicherstellen, dass die illegale Aggression Russlands gegen den souveränen Staat Ukraine scheitert“.