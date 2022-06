G-7-Gipfel : Biden beschwört Einigkeit des Westens

Vor grandioser Alpenkulisse hat der amerikanische Präsident Joe Biden bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz die Einigkeit des Westens beschworen. „Wir müssen zusammenstehen“, sagte Biden am Sonntagvormittag zu Beginn eines bilateralen Gesprächs mit dem Kanzler, das noch vor der ersten Arbeitssitzung des G-7-Gipfels im bayerischen Elmau stattfand.

Unter strahlend blauem Himmel schüttelten die beiden Staatschefs sich auf dem Balkon eines Nebengebäudes von Schloss Elmau, dem sogenannten „Summit Pavillon“, die Hände. Biden lobte den „herrlichen Ausblick“ auf die Berge und dankte Scholz für dessen Arbeit. „Sie sind unser engster Alliierter“, sagte der amerikanische Präsident. Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich verrechnet, weil er nach dem Angriff auf die Ukraine eine Spaltung des westlichen Lagers erwartet habe.

Biden war am späten Samstagabend in München gelandet und von dort aus weiter nach Elmau gereist. Es ist sein erster Besuch in Deutschland seit seinem Amtsantritt im Januar 2021. Bereits auf dem Flug nach München hatte die amerikanische Regierung die große Bedeutung der deutsch-amerikanischen Beziehungen hervorgehoben: Der Präsident „schätzt natürlich die enge Partnerschaft mit Deutschland“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, John Kirby, am Samstag vor Journalisten.

Deutschland sei ein „starker NATO-Verbündeter“. Vor allem mit Blick auf die Lieferung schwerer Waffen an Kiew fand Kirby lobende Worte. Dass Deutschland auch „tödliche Waffensysteme“ an die Ukraine liefere, sei sehr wichtig.

Amerikaner kündige weitere Waffenlieferungen an

Die Vereinigten Staaten hatten erst am vergangenen Donnerstag weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Umfang von 450 Millionen Dollar (etwa 428 Millionen Euro) angekündigt. Seit Beginn des Krieges Ende Februar hat die amerikanische Regierung der Ukraine nach eigenen Angaben Waffen und Ausrüstung im Wert von rund 6,1 Milliarden Dollar (etwa 5,8 Milliarden Euro) zugesagt oder bereits geliefert.

Von dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industriestaaten, zu denen neben Deutschland und Amerika auch Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und Japan gehören, soll in Anbetracht des russischen Krieges ein klares Signal der Geschlossenheit und der Unterstützung für die Ukraine ausgehen. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es am Samstagabend, die Ukraine könne von den G-7-Staaten weitere Finanzzusagen erwarten.

Selenskyj am Montag per Videoschaltung dabei

Am Montag wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschaltung an dem Gipfel teilnehmen, der am späten Samstagabend abermals weitere Waffenlieferungen gefordert hatte. „Die Luftabwehrsysteme, die modernen Systeme, über die unsere Partner verfügen, sollten nicht auf Übungsplätzen oder in Lagern stehen, sondern in der Ukraine, wo sie jetzt gebraucht werden, mehr als irgendwo sonst auf der Welt“, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft.

Etwa gleichzeitig mit dem Treffen von Scholz und Biden ist Kiew nach drei Wochen wieder Ziel russischer Angriffe geworden. Nach Angaben der ukrainischen Polizei soll ein Gebäude im Stadtzentrum am Sonntagmorgen von einer Rakete getroffen worden sein. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko warf Russland vor, die Ukrainer mit Blick auf den NATO-Gipfel, der im Anschluss an das G-7-Treffen in Madrid stattfindet, einschüchtern zu wollen. Zuletzt war die ukrainische Hauptstadt Anfang Juni Ziel russischer Angriffe gewesen.

Nach Einschätzung der Bundesregierung wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine einen Großteil der Debatten in Elmau prägen. Großbritannien, die USA, Japan und Kanada hatten kurz vor Beginn des G-7-Gipfels eine Ausweitung ihrer Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die britische Regierung hatte am Sonntag mitgeteilt, die vier Staaten würden „in Kürze“ ein Einfuhrverbot von russischem Gold in Kraft setzen. Auch Biden kündigte einen solchen Entschluss während des dreitägigen Treffens an. Damit würden Russland Dutzende Milliarden Dollar Einnahmen aus diesem wichtigen Exportgut wegbrechen, schrieb Biden am Sonntag auf Twitter.

Debatte über möglichen „Öldeckel“

Zum weiteren Vorgehen bei den Sanktionen gegen Russland gehört auch die Debatte über einen möglichen Öldeckel. Die Industrieländer stehen unter Druck, etwas gegen die stark gestiegenen Energiepreise zu tun. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wie Bürger und Unternehmen angesichts der hohen Benzinpreise sowie Öl- und Gaskosten entlastet werden können, sondern auch darum, wie Russland wirtschaftlich geschwächt und Präsident Wladimir Putin das Weiterfinanzieren des Krieges erschwert werden können.

Sechs Sanktionspakete hat die EU bislang beschlossen, zuletzt auch einen schrittweisen Ausstieg aus den Ölimporten aus Russland bis Jahresende – allerdings mit Ausnahmen. Kurz vor der Einigung der EU auf dieses schrittweise Embargo rechnete der russische Finanzminister vor, dass sein Land in diesem Jahr zusätzliche Einnahmen von umgerechnet 13,7 Milliarden Euro bei den Öl- und Gasexporten erwarte.

Die westlichen Staaten stecken in einem Dilemma: Aktuell verdüstern sich die Konjunkturaussichten in Europa und den Vereinigten Staaten von Woche zu Woche. Zölle auf Energielieferungen aus Russland waren eine Idee, den Preisanstieg im Westen zu bremsen. Nun machen die Amerikaner Druck, einen Preisdeckel für russisches Öl festzulegen. Das Problem dabei: Damit er wirkt, müssten alle Abnehmer mitmachen. Indien und China haben ihre Importe aus Russland zuletzt aber deutlich gesteigert.

Auch innerhalb der EU gibt es unterschiedliche Interessen: Italiens Ministerpräsident Mario Draghi wirbt vor allem für eine Preisobergrenze für Gas – eine Position, die in der EU umstritten ist. Zudem bleibt das Problem, dass der Einfluss der G7 begrenzt ist. Selbst wenn die sieben Länder eine gemeinsame Position finden sollten, stehen sie für weniger als die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung.