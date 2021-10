G-20-Treffen in Rom : Ein Gipfel, zwei Häuptlinge

Beim G-20-Treffen in Rom demonstrieren die Noch-Bundeskanzlerin Merkel und der Bald-Bundeskanzler Scholz, wie ein reibungsloser Machtwechsel aussehen kann. Doch auf das Gruppenbild am Trevi-Brunnen kommt am Ende nur eine.

Selbst in der Bundesregierung gilt die deutsche Aufstellung auf dem G-20-Gipfel in Rom als geschichtsträchtig. Angela Merkel (CDU) ist als geschäftsführende Bundeskanzlerin natürlich dabei, wenn sich die Mächtigen aus der Gruppe zwanzig wichtiger Industriestaaten und Schwellenländer an diesem Wochenende in der italienischen Hauptstadt treffen.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Olaf Scholz (SPD) ist mit von der Partie, nicht weil er der CDU-Politikerin vermutlich bald im Kanzleramt nachfolgen wird, sondern einfach weil er Finanzminister ist. Diese begleiten traditionell ihre Chefs zu den G-20-Gipfeln – weil es anfangs, als dieses Format im Jahr 2008 auf die Chefebene gehoben wurde, um die Bewältigung der Finanzkrise ging und weil Politik erfahrungsgemäß immer viel mit Geld zu tun hat. Nun steht der SPD-Politiker selbst kurz vor dem Sprung an die Spitze der Regierung. So ist Deutschland in Rom doppelt vertreten : mit Noch-Kanzlerin und Bald-Kanzler.

In Berliner Regierungskreisen sieht man das als einen Glücksfall an. „Natürlich hat das eine besondere Signalwirkung“, sagt ein enger Mitarbeiter Merkels. Es sei schön, dass man hier sehr viel Kontinuität im G-20-Prozess zeigen könne. „Dass die Vorgängerin mit dem möglichen Nachfolger zusammen auftaucht, ist der Charme dieser Kombination: Vizekanzler, Kanzlerkandidat und Finanzminister“, hebt ein Mitstreiter von Scholz hervor.

Wie er anmerkt, lesen die anderen Gipfelteilnehmer natürlich Zeitung, so dass sie mitbekommen, wer bald in Berlin das Sagen haben wird. Er spüre in Gesprächen schon, dass solch ein gleitender Übergang etwas Besonderes sei – sowohl in Ländern, die nicht demokratisch verfasst seien, als auch „im Hinblick auf den ein oder anderen befreundeten Staat, der eine Demokratie ist, aber bei dem es mit dem Wechsel von der einen zur anderen Administration vielleicht nicht ganz so freundschaftlich abläuft“.

Scholz als Chorknabe

An diesem Samstag und Sonntag ist somit alles anders – und zugleich so wie immer. Merkel nehme Scholz mit zu den bilateralen Gesprächen, hieß es vor dem Abflug. Aber gleichzeitig hörte man in Berlin, dies sei nicht ungewöhnlich, sondern üblich. Tatsächlich konnte man vor zwei Jahren in Japan beobachten, dass der SPD-Politiker mit im Raum saß, als die Bundeskanzlerin mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump sprach.

Doch allen, die kurz die Gelegenheit erhielten, in den nüchternen Besprechungsraum zu schauen, war sofort klar, dass es nur zwei gab, die wirklich wichtig waren. Die Deutsche saß neben Trump, beide mit der berühmten Merkel-Raute. Alle anderen wurden wie Chorknaben an der Seite des Raums plaziert, darunter auch Scholz, er saß zwar vorn, aber doch am Rand.

Wie wird die Sitzordnung in Rom sein – protokollarisch wie immer oder faktisch den neuen Verhältnissen angepasst? Auf jeden Fall sind einige Treffen vor und am Rand des eigentlichen Gipfels vorgesehen. Geplant ist ein Treffen Merkels mit Trumps Nachfolger Joe Biden, vermutlich wird es auch eine um Frankreichs Präsident Emanuel Macron und den britischen Premierminister Boris Johnson erweiterte Viererrunde zur Lage im Iran geben.

Geplant ist zudem ein gesondertes Gespräch mit dem türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan, obwohl die Kanzlerin erst vor kurzem das Land besucht hat. Weitere bilaterale Treffen sind mit den Präsidenten Indiens, Südkoreas, Argentiniens und Singapurs ins Auge gefasst. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin haben früh angekündigt, dass sie nicht anreisen werden, sondern sich nur zuschalten lassen.