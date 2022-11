Krieg in der Ukraine : G-20-Länder gehen auf Distanz zu Putin

Russland verliert im Kreis bislang neutraler Länder aus dem Kreis der G20 weiter an Unterstützung. Auch China verteidigt Moskau nicht. Kanzler Scholz appelliert an Putin, die Weltwirtschaft nicht „in den Abgrund“ zu stürzen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russland zu Beginn des G-20-Gipfels auf Bali aufgefordert, den Krieg in der Ukraine umgehend zu beenden. „Das wirksamste Mittel für die Erholung der Weltwirtschaft ist das Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine“, sagte Scholz am Dienstag laut Redetext. Er rief Russlands Präsident Wladimir Putin auf, Hunger nicht als Waffe einzusetzen. „Stürzen Sie die Weltwirtschaft nicht in den Abgrund.“ Das Sinken der Nahrungsmittelpreise nach der Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine zeige, dass der Krieg für die Preisturbulenzen auf den Weltmärkten verantwortlich sei, sagte Scholz.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Zugleich warnte der Bundeskanzler Russland abermals vor dem Einsatz von Atomwaffen. „Mit seinen unverantwortlichen nuklearen Drohgebärden betreibt Präsident Putin gezielt eine weitere Eskalation der Situation“, sagte Scholz.

Deutliche Worte des Gastgebers

Auch im Kreis bislang neutraler Staaten aus dem Kreis der G20 gingen immer mehr auf Distanz zu Putin. Der indonesische Präsident und Gastgeber Joko Widodo sagte: „Wenn der Krieg nicht endet, wird es schwierig für die Welt, voranzukommen. Wenn der Krieg nicht endet, wird es schwierig für uns, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.“ Für Indonesien, das bisher einen Mittelweg in der Krise verfolgt hatte, waren das deutliche Worte.

Der EU-Ratspräsident Charles Michel bestätigte am Dienstag außerdem, dass die G20 eine Abschlusserklärung verabschieden würden. Darin soll laut Agenturberichten von einem „Krieg“ die Rede sein, während Russland die Invasion als „Spezialoperation“ bezeichnet. Die Einigung auf eine gemeinsame Abschlusserklärung setzt voraus, dass auch China, der mächtigste Partner Russlands, sein Einverständnis dazu gegeben hat.

Ringen um den Wortlaut der Abschlusserklärung

Die Chefunterhändler hatten bis zum Schluss über die offenen Punkte verhandelt. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie auf den Krieg in der Ukraine eingegangen werden sollte. Die diplomatische Lösung dürfte in einer Differenzierung zwischen den verschiedenen Haltungen in dem Dokument liegen. Die Deutsche Nachrichten-Agentur zitierte am Dienstag aus einem Entwurf: „Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste.“ Scholz appellierte am Dienstag an die G-20-Partner, an dem Entwurf der Abschlusserklärung festzuhalten, der eine Verurteilung Russlands vorsieht. „Gemeinsam tragen wir die Verantwortung, dass die G20 glaubwürdig und handlungsfähig bleibt".

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bestätigte am Dienstag, dass die Arbeit an der gemeinsamen G-20-Abschlusserklärung praktisch abgeschlossen ist. „Unsere westlichen Kollegen haben auf jede erdenkliche Weise versucht, diese Erklärung zu politisieren, und sie haben versucht, Formulierungen reinzuschmuggeln, die eine Verurteilung der Handlungen der Russischen Föderation im Namen der ganzen G20 implizieren würden, einschließlich uns selbst“, sagte Lawrow laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Der Entwurf enthalte nun sowohl die westliche als auch die russische Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine.

Gespräch mit Lawrow? Scholz: Es waren nur zwei Sätze

Lawrow sagte auch, er habe mit Bundeskanzler Scholz und dem französischen Präsidenten Macron gesprochen. Scholz kommentierte diese Aussage mit den Worten: „Er stand in meiner Nähe und hat auch zwei Sätze gesagt. Das war das Gespräch“. Er wolle nicht, dass da ein falscher Eindruck von der Länge des Austauschs entstehe, betonte der Kanzler. Zum Gesprächsinhalt sagte er nichts.

Auf Einladung Indonesiens hatte sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag mit einer Videobotschaft an die G20 gewandt. Er habe eine „leidenschaftliche und detaillierte Rede gehalten“, schrieb der Botschafter der EU, Vincent Piket, auf Twitter. Der Präsident der Ukraine habe dazu aufgefordert, den Frieden und die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. China dürfte darum bemüht sein, eine einseitige Verurteilung seines Verbündeten zu verhindern.

Die Agentur Bloomberg berichtete, Pekings Unterhändler hätten einen Wortlaut zurückgewiesen, der als „zu aggressiv“ gegenüber Russland angesehen worden sei. Dabei hätten auch chinesische Bedenken eine Rolle gespielt, dass dies ein Beispiel im Umgang mit chinesischen Drohungen gegenüber Taiwan geben könnte. Die chinesische Seite ließ aber auch keinen Willen erkennen, bei dem Gipfeltreffen als Verteidiger des russischen Angriffskriegs aufzutreten.