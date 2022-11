Krieg in der Ukraine : G-20-Länder gehen auf Distanz zu Putin

Russland verliert immer mehr Unterstützung in der internationalen Gemeinschaft. Der Gipfel der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer und der EU auf der indonesischen Ferieninsel Bali begann am Dienstag mit Appellen für ein Ende des Ukrainekrieges. „Wenn der Krieg nicht endet, wird es schwierig für die Welt, voranzukommen. Wenn der Krieg nicht endet, wird es schwierig für uns, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen“, sagte der indonesische Präsident und Gastgeber Joko Widodo. Für Indonesien, das bisher einen Mittelweg in der Krise verfolgt hatte, waren das deutliche Worte.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Der EU-Ratspräsident Charles Michel bestätigte am Dienstag außerdem, dass die G-20 eine Abschlusserklärung verabschieden würden. Darin soll laut Agenturberichten von einem „Krieg“ die Rede sein, während Russland die Invasion als „Spezialoperation“ bezeichnet. Die Einigung auf eine gemeinsame Abschlusserklärung setzt voraus, dass auch China , der mächtigste Partner Russlands, sein Einverständnis dazu gegeben hat.

Ringen um den Wortlaut der Abschlusserklärung

Die Chefunterhändler hatten bis zum Schluss über die offenen Punkte verhandelt. Dabei ging es vor allem um die Frage, wie auf den Krieg in der Ukraine eingegangen werden sollte. Die diplomatische Lösung dürfte in einer Differenzierung zwischen den verschiedenen Haltungen in dem Dokument sein. Die Nachrichtenagentur dpa zitierte am Dienstag aus einem Entwurf: „Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste.“

Auf Einladung Indonesiens hatte sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag mit einer Videobotschaft an den G-20 gewandt. Er habe eine „leidenschaftliche und detaillierte Rede gehalten“, schrieb der Botschafter der EU, Vincent Piket, auf Twitter. Der Präsident der Ukraine habe dazu aufgefordert, den Frieden und die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. China dürfte darum bemüht sein, eine einseitige Verurteilung seines Verbündeten zu verhindern.

Die Agentur Bloomberg berichtete, Pekings Unterhändler hätten einen Wortlaut zurückgewiesen, der als „zu aggressiv“ gegenüber Russland angesehen worden sei. Dabei hätten auch chinesische Bedenken eine Rolle gespielt, dass dies ein Beispiel im Umgang mit chinesischen Drohungen gegenüber Taiwan geben könnte. Die chinesische Seite ließ aber auch keinen Willen erkennen, bei dem Gipfeltreffen als Verteidiger des russischen Angriffskriegs aufzutreten.

Xi Jinping spricht dreieinhalb Stunden mit Biden

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte am Vorabend auf Bali den amerikanischen Präsidenten Joe Biden zu einem dreieinhalbstündigen Gespräch getroffen. Dabei war er erneut auf Distanz zu jedweden Drohungen mit Nuklearwaffen gegangen. Beide Seiten stimmten überein, dass „ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte“, teilte das Weiße Haus nach dem Gespräch mit. Noch deutlicher war Xi beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Peking gewesen. Dabei hatte Xi gesagt, die internationale Gemeinschaft müsse die Drohung mit und den Einsatz von Atomwaffen gemeinsam ablehnen.