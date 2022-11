G-20-Gipfel auf Bali : Kommt Putin oder kommt er nicht?

Aktualisiert am

Der russische Präsident ist im November zu einer Serie von Gipfeltreffen in Südostasien eingeladen. Die Region wird für eine Woche zum Zentrum der internationalen Politik.

Indonesiens Präsident Joko Widodo am 30. Juni zu Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin Bild: Laif

Kommt der russische Präsident Wladimir Putin zum G-20-Gipfel auf Bali oder nicht? Das ist eine Frage, die sich in Südostasien derzeit viele stellen. Bisher hat der Kreml keine Antwort gegeben. In Indonesien, das derzeit den G-20-Vorsitz innehat, vermutet man, dass die Frage bis zum Gipfel selbst offenbleiben könnte. „Warten wir ab bis zum Tag X“, sagte Außenministerin Retno Marsudi der Agentur Reuters. Putin könne „im Moment nicht entscheiden“, sagte Präsident Joko Widodo der indonesischen Zeitung „Kompas“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat jedenfalls angekündigt, dass er bei einer Teilnahme Putins absagen würde. Indonesien hat ihn zu dem Treffen hinzugebeten, obwohl die Ukraine nicht zu den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern gehört, deren Staats- und Regierungschefs sich am 15. und 16. November auf Bali treffen.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Gastgeber Widodo hat bis zur letzten Minute dem Druck widerstanden, den russischen Präsidenten auszuladen. Er argumentiert damit, dass dessen Teilnahme „Raum für Dialog“ biete, in dem eine Lösung für den Konflikt gesucht werden könne. Für Widodo ist der Gipfel eine Gratwanderung. Dem indonesischen Präsidenten, dessen zweite Amtszeit 2024 endet, ist an einem erfolgreichen Treffen gelegen. Aus diesem Grund war er auch Ende Juni nach Kiew und Moskau gereist, um mit Selenskyj und Putin zu sprechen. Ein Boykott der Veranstaltung wird im Westen mittlerweile als Affront gegenüber dem Gastgeber abgelehnt. Insgesamt haben den Indonesiern zufolge 17 Staats- und Regierungschefs fest zugesagt, darunter der amerikanische Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz. „Der Konsens ist jetzt, dass sie kommen werden“, sagte Rizal Sukma, ehemaliger indonesischer Botschafter in London, kürzlich bei einem Webinar.