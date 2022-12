Aktualisiert am

Fußball-WM in Qatar : Warum vor allem die Araber Marokko bejubeln

Marokkos Nationalteam überrascht bei der WM. Nicht nur in Afrika, vor allem in der arabischen Welt ist die Begeisterung groß. Über die Identität einer Nation.

Der 1:0-Sieg Marokkos über Portugal bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar ist historisch. Erstmals hat es eine afrikanische Fußball-Mannschaft in das Halbfinale einer Weltmeisterschaft geschafft. Das hat auf dem Kontinent nicht nur im Norden, sondern auch südlich der Sahara Begeisterung ausgelöst. Die Wüste ist zwar keine schwer zu überwindenden Barriere mehr. Trotzdem sehen viele Afrikaner im Süden den Norden als unbekanntes Territorium, dem sie eher das Attribut „arabisch“ als „afrikanisch“ verpassen.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Doch der Fußball hat an diesem Wochenende seine vielzitierte Wunderwirkung entfacht. Mit einem Mal waren alle „afrikanisch“ und stolz auf den Erfolg der marokkanischen Mannschaft, die zuvor der Rivale der Teams aus dem Süden – Senegal, Ghana und Kamerun – gewesen waren. Normalerweise sehen afrikanische Fans den Erfolg ihrer Fußball-Helden immer nur in fremden Vereinsmannschaften. Jetzt hat erstmals ein nationales Team Chancen, den WM-Pokal auf den Kontinent zu bringen. Da sind kulturelle oder sonstige Unterschiede egal. Die geografische Lage ist alles, was zählt.