WM 1978 : Alte Kameraden in Argentinien

Auch zur Fußball-WM 1978 in Argentinien gab es eine Debatte über Menschenrechte und Sport. Doch an der brutalen Militärjunta störte sich beim DfB niemand. Auch ein Gast mit brauner Vergangenheit war willkommen.

Es gilt heute als Allgemeingut, dass sportliche Großveranstaltungen dem schnöden Mammon folgen und dass die Gastgeberländer von Fußballweltmeisterschaften wie Olympischen Spielen nicht primär wegen ihrer demokratischen Verfassung ausgewählt werden. Falsch ist allerdings der Eindruck, dass die Menschenrechtsfrage früher gar keine Rolle gespielt habe.

So wurde intensiv und bei Weitem nicht nur in sportlicher Hinsicht über die Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien diskutiert. Vergeben wurde die WM 1966, kurz bevor das Militär faktisch für lange Zeit die Macht übernahm. Es gab internationale Proteste gegen die Ausrichtung der Weltmeisterschaft. Doch Deutschland, der amtierende Weltmeister, bestritt noch ein Jahr vor der WM ein Freundschaftsspiel in Buenos Aires. Damals war schon bekannt, dass die Deutsche Elisabeth Käsemann in Argentinien als Opfer der Militärjunta umgebracht worden war.