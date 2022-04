Vor der Fußball-WM : Qatars neues Selbstbewusstsein

Aktualisiert am

Vor wenigen Jahren noch wurde das kleine Emirat von seinen Konkurrenten am Golf in die Ecke gedrängt. Nun profiliert sich Qatar in den weltpolitischen Krisen als verlässlicher Partner für alle Seiten.

Faisal bin Farhan Al-Saud (links) und Abdulrahman Al-Thani in Doha Bild: picture alliance

Es wäre vor nicht allzu langer Zeit noch undenkbar gewesen: Der saudische und der qatarische Außenminister sitzen gemeinsam auf einer Bühne und geben einander energisch recht. Es geht um den Krieg in der Ukraine. Kurz zuvor hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell eine Linie nach Syrien gezogen und erklärt, das russische Militär verwandle Mariupol in ein europäisches Aleppo.

Abdulrahman Al-Thani, der qatarische Minister erklärt: „Das humanitäre Leid in der Ukraine, das wir sehen und über das jeder gerade spricht, ist ein Leid, das verschiedene Länder in der Region seit Jahren erleben. Und nichts ist passiert.“ Er sähe gerne das gleiche Maß an Engagement, wenn es um die Krisen seiner Heimatregion gehe. Und er verlangt, diplomatische Bemühungen, sie zu lösen, sollten künftig auf Augenhöhe stattfinden. Der saudische Minister, Prinz Faisal bin Farhan Al Saud lobt die Ausführungen ausdrücklich als „sehr gut“ und setzt noch eine bittere Pointe: „Aleppo war unser Aleppo.“

Es ist keine fünf Jahre her, da stand Saudi-Arabien mit den Vereinigten Arabischen Emiraten an der Spitze eines Quartetts, das eine Blockade gegen Qatar verhängte. Das kleine, aber schwerreiche und eigensinnige Emirat sollte zurechtgestutzt und auf Linie gebracht werden. Sogar eine Militäraktion schien möglich. Der Kontrast zwischen dem anfänglichen Schock und dem Selbstbewusstsein, das jetzt in Doha herrscht, könnte kaum schärfer sein.

Qatar als Vermittler in den großen Krisen

Qatar kann tatsächlich auf eine Reihe von Erfolgen zurückblicken. Aus dem Machtkampf mit seinen übergriffigen Nachbarn ist das Emirat als Punktsieger hervorgegangen. Jetzt zählt der saudische Minister zu den vielen ranghohen Staatsgästen, die vergangenes Wochenende zum „Doha Forum“ anreisten, einer Konferenz, mit der sich Qatar als Bühne inszeniert, auf der die großen Fragen und Krisen unserer Zeit erörtert werden.

Die größten Notlagen der vergangenen Jahre hat das Emirat genutzt, um sich als Partner des Westens zu profilieren. Als Kabul in die Hände der Taliban fiel, spielte das Emirat eine Schlüsselrolle bei den Bemühungen, fliehende Afghanen in Sicherheit zu bringen. Der amerikanische Präsident Joe Biden lud Qatar im Januar in den kleinen Kreis der „wichtigen Nicht-NATO-Alliierten“. Jetzt, nach Putins Überfall auf die Ukraine, soll Erdgas aus qatarischen Beständen die Abhängigkeit Europas von Russland verringern.

Qatar winken nicht nur neue Milliardeneinnahmen. Für das Emirat haben die Lieferverträge auch großen politischen Nutzen, und Energieminister Saad al-Kaabi verhehlt das nicht. „Ich denke, dass Gas immer eine politische Dividende für das Land gebracht hat“, sagt er. „Wenn man Häuser auf der ganzen Welt erleuchtet oder heizt, wird man wichtig für die Länder. Energie ist Teil ihrer nationalen Sicherheit.“ Qatars Sicherheit wäre, denkt man einen Schritt weiter, dann ebenfalls Teil davon. Der Führung ist der Balanceakt, in dem Konflikt zwischen Putin und dem Westen nicht Partei zu ergreifen, auch besser gelungen als seinen Rivalen am Golf. Schon aus eigenem Interesse hat Qatar deutlichere Kritik an dem Überfall auf die Ukraine geäußert.

Sorge vor den übermächtigen Nachbarn

Wenn die Führung kritisiert, dass Russland internationales Recht und internationale Regeln gebrochen habe, dann hat das auch damit zu tun, dass Qatar sich mit übergriffigen und militärisch übermächtigen Nachbarn konfrontiert sieht. Zugleich bietet sich Doha als Vermittler an und hält Gesprächskanäle zu beiden Seiten offen. Die Beziehungen Washingtons zu Saudi-Arabien und den Emiraten haben im Ukrainekrieg weiter gelitten. Sie zieren sich, die Ölproduktion hochzufahren, um die Auswirkungen des Krieges auf den Markt und den Preis zu begrenzen. Abu Dhabi enthielt sich, als im UN-Sicherheitsrat ein Resolutionsentwurf zur Abstimmung stand, der die russische Aggression verurteilte.

Neben Weltpolitik befeuert auch der Fußball das qatarische Selbst- und Sendungsbewusstsein. An diesem Freitag steht die Auslosung für die Gruppenphase der Weltmeisterschaft Ende des Jahres an, dann richten sich die Blicke in aller Welt nach Doha. Gefragt nach einer russischen Teilnahme bringt Hassan Al-Thawadi, Chef des Organisationskomitees, beide Felder zusammen: „Ich denke, wir müssen wirklich alle versuchen, einen Weg zu finden, zusammenzukommen. Und deshalb sage ich, dass diese Weltmeisterschaft eine Chance ist“, sagt Al-Thawadi, fügt aber hinzu, dass er als Privatmann verstanden sein will. Es sei ein großer Traum, das wisse er. „Aber es ist eine Gelegenheit, Wege zu finden, um Konflikte durch andere Plattformen zu lösen.“