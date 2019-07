Für Schiffsverkehr gesperrt : Chinas Marine hält Manöver vor Taiwans Küste ab

Zum ersten Mal seit der Taiwan-Krise in den neunziger Jahren hält die chinesische Marine in zwei Seegebieten nahe der taiwanischen Küste gleichzeitig große Militärmanöver ab. Das geht aus Mitteilungen der Meeressicherheitsbehörde hervor, wonach bestimmte Gebiete vor der Küste der Provinzen Zhejiang und Fujian wegen der Übungen in dieser Woche für den Schiffsverkehr gesperrt wurden. Die Volksbefreiungsarmee gab keinerlei aktuelle Informationen über die beteiligten Schiffe oder Einheiten bekannt. Mitte Juli hatte sie eine Routineübung angekündigt. Beobachter gehen davon aus, dass die Manöver neben einer Demonstration der Stärke auch darauf abzielten, die Koordination zwischen dem Militärkommando Süd und Ost zu verbessern.

In Chinas Weißbuch zur Verteidigungspolitik, das in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde, heißt es, von separatistischen Kräften, die eine Unabhängigkeit Taiwans von China forderten, gehe eine wachsende Gefahr für die Souveränität des Landes aus. Das Entsenden von Schiffen und Kampfflugzeugen in die unmittelbare Nähe der Insel diene dem Ziel, „eine ernstzunehmende Warnung“ zu senden. Zudem übte Peking scharfe Kritik an einem „illegalen Eintritt“ amerikanischer Kriegsschiffe in die von China beanspruchten Seegebiete und dem Verkauf amerikanischer Waffen an Taiwan.

Einen Tag nach der Veröffentlichung des Weißbuchs bestätigte Amerikas Marine zum Ärger Pekings, dass der Lenkwaffenkreuzer USS Antietam die Straße von Taiwan durchfahren hatte. Eine geplanter Verkauf von 66 Kampfflugzeugen des Typs F-16 an Taiwan lässt hingegen weiter auf sich warten. Amerikanische Kongressabgeordnete beider Parteien übten am Dienstag Kritik an der Verzögerung, die sie mit der Wiederaufnahme der chinesisch-amerikanischen Handelsgespräche in Schanghai in Verbindung brachten. Eine Genehmigung des Kaufs durch das Außenministerium war für vergangene Woche erwartet worden und ist nun wegen der Sommerpause wohl nicht vor September möglich.

Auch das taiwanische Militär hielt am Montag und Dienstag eine Militärübung ab, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Dabei seien im Süden der Insel zwölf unterschiedliche Typen von Geschossen mit Reichweiten von bis zu 250 Kilometern getestet worden.