Xis neue Mannschaft : Für die Welt bedeutet Chinas neuer Ministerpräsident nichts Gutes

Li Qiang hatte in Schanghai Menschen und Unternehmen mit zwei Monaten Lockdown ins Chaos gestürzt. Seine Beförderung ist ein Signal, dass sich China weiter isoliert.

Li Qiang betrat direkt hinter Parteichef Xi Jinping den Saal beim Parteitag in Peking. Er wird künftig als Ministerpräsident fungieren. Bild: Reuters

Als sich am Sonntagmittag kurz nach Zwölf in der Großen Halle des Volkes in Peking die gigantische goldene Flügeltür öffnete und hintereinander die sieben Mitglieder von Chinas oberstem Machtzirkel herausschritten, versetzte der Anblick des Manns direkt hinter Parteichef Xi Jinping vielen Chinesen einen Schock.

Besonders unter den 26 Millionen Einwohnern von Chinas weiter südlich gelegenem Wirtschaftszentrum machte sich Entsetzen breit. In der Tradition der Kommunistischen Partei übernimmt der Kader, der im alle fünf Jahre neu gebildeten Ständigen Ausschuss des Politbüros den Rang der Nummer zwei hinter dem Generalsekretär einnimmt, traditionell die Rolle des Ministerpräsidenten, dessen vornehmste Aufgabe es ist, die Geschickte der Wirtschaft zu leiten.