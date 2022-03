Rede zur Lage der Nation : Für Biden ist Putin ein Diktator, der sich verrechnet hat

Der Krieg in Europa hat Bidens Pläne für seine Rede im Kongress durchkreuzt. Immerhin gibt es für Kiew Beifall auch aus der Republikanischen Partei – und dann beißende Vorwürfe an den Demokraten im Weißen Haus.

Für den amerikanischen Präsidenten Joe Biden ist die Auseinandersetzung mit Russland ein Kampf von Freiheit und Demokratie gegen Tyrannei. Der russische Präsident Wladimir Putin sei ein Diktator. Er habe sich „verrechnet“, als er den Befehl gab, die Ukraine zu überfallen, versicherte Biden am Dienstagabend in seiner ersten Rede zur Lage der Nation. Die russischen Streitkräfte hätten eine „Wand des Widerstands“ vorgefunden, getragen vom Willen der ukrainischen Bevölkerung. Wenn die Auseinandersetzung einmal vorbei sei, werde Russland schwächer als vorher sein und der Rest der Welt stärker.

Seit Monaten hatten Bidens Mitarbeiter an der Rede gearbeitet. Sie sollte die innenpolitischen Errungenschaften des Demokraten herausstellen, für mehr Einigkeit werben – und für die Teile der Biden-Agenda, die zuletzt am Widerstand aus der eigenen Senatsfraktion gescheitert waren. Doch der russische Überfall auf die Ukraine hat einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Biden nutzte die ersten rund zwölf Minuten seiner gut eine Stunde langen Rede, um über den Krieg in der Ukraine zu reden. Immerhin hatte er in dieser Phase den größten Teil des Kongresses hinter sich. Wann immer es um Solidarität mit der Ukraine ging, spendeten Republikaner und Demokraten Beifall.

Biden lobte also die ukrainische Bevölkerung für ihren Widerstandswillen und versicherte der Ukraine, dass Amerika an ihrer Seite stehe. Washington werde nicht aufhören, Hilfe zu senden, sowohl Ausrüstung als auch Geld. Er bekräftigte allerdings auch, dass er keine amerikanischen Truppen in das Land schicken werde, um direkt in die Kämpfe einzugreifen. Die Verstärkung der amerikanischen Truppen in Osteuropa diene dazu, Putin zu zeigen, dass die NATO entschlossen ist, „jeden Zoll“ ihres Territoriums zu verteidigen.

Biden hob hervor, dass die demokratische Welt einig gegen Putin stehe, dass der russische Präsident isoliert sei wie nie zuvor. Die Sanktionen, die Amerika zusammen mit seinen Verbündeten in Kraft gesetzt habe, hinderten Putin daran, auf seine „Kriegskasse“ zuzugreifen. Außerdem kündigte Biden an, dass auch die Vereinigten Staaten werden, wie zuvor schon die EU, Großbritannien und die Schweiz, ihren Luftraum für sämtliche russischen Flugzeuge sperren. Biden wandte sich direkt an die russischen Oligarchen, die „dieses korrupte Regime erschaffen haben“, und schmetterte ihnen ein „Vorbei!“ entgegen: „No more!“ Es würden noch weitere Maßnahmen gegen Russland und Putin ergriffen. „Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt“, sagte Biden. Der Satz hatte nicht im Redemanuskript gestanden.

Doch dieser Teil, die Außenpolitik, ist nicht das, was die meisten Amerikaner interessiert. Sie wollen vor allem wissen, was Biden gegen die Inflation zu tun gedenkt, die so schnell steigt wie seit vierzig Jahren nicht mehr. Was er also zu sagen hat über immer höhere Preise für Energie, Benzin und die Lebenshaltung. Sie interessiert vor den Kongresswahlen im November mehr, wie Biden ihnen helfen will – nicht den Ukrainern.

Und Biden ging darauf ein. Es seien „harte Zeiten“ in Amerika, sagte er. Die Corona-Pandemie und hohe Preise würden die Amerikaner beschäftigen. Doch er habe schon Abhilfe geschaffen. Das 1,9-Billionen-Dollar-Konjunkturpaket vom vergangenen März komme der arbeitenden Bevölkerung zu Gute, sagte er. Das Infrastrukturpaket von einer Billion Dollar werde Amerika verwandeln.

Er habe aber auch einen Plan, wie er den Amerikanern weiter helfen wolle, versprach Biden. Es gehe darum, die Kosten zu senken, nicht die Löhne. Außerdem solle alles, was durch die Mittel des Infrastrukturpakets gebaut werde, in Amerika hergestellt werden: „Let´s make it in America“, sagte er. Er bat die Abgeordneten und Senatoren um die Verabschiedung eines Investionsprogramms, das Arbeitsplätze in Amerika schaffen und helfen werde, die Herausforderung durch China zu meistern. Das im Senat gescheiterte Programm „Build Back Better“ nannte Biden nicht mehr beim Namen. Er warb aber für einige seiner Bestandteile. Die Kosten für die Kinderbetreuung müssten sinken, der Mindestlohn auf 15 Dollar erhöht werden.