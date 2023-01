Neuseeland : Früherer Coronaminister soll Jacinda Ardern nachfolgen

Aktualisiert am

In Neuseeland steht der frühere Coronaminister Chris Hipkins vor der Ablösung von Jacinda Ardern nach deren Rücktritt als Regierungschefin. Wie die regierende Labour-Partei am Samstag mitteilte, wurde nur Hipkins für den Posten des Premierministers nominiert. Der 44-Jährige muss noch formal auf einer Versammlung der Partei am Sonntag bestätigt werden, um das Amt zu übernehmen.

Die Versammlung finde am Sonntag ab 13.00 Uhr (Ortszeit, 1.00 Uhr MEZ) statt, „um die Nominierung zu billigen und Chris Hipkins als Parteivorsitzenden zu bestätigen“, erklärte das hochrangige Labour-Mitglied Duncan Webb. Als Chef der Regierungspartei wird er auch zum Premierminister.

Der neue Regierungschef wird seine Partei in einen schwierigen Wahlkampf um die Parlamentswahlen im Oktober führen, da sie in den Umfragen zurückliegt. Hipkins hatte für seinen Einsatz als Minister für die Reaktion auf die Corona-Pandemie Lob geerntet. Das Land öffnete seine Grenzen erst im August vergangenen Jahres wieder vollständig. Derzeit ist Hipkins im Kabinett für die Ressorts Bildung und Polizei zuständig.

Nach mehr als fünf Jahren an der Spitze der Regierung hatte die scheidende Premierministerin am Donnerstag ihren Rücktritt erklärt. Die charismatische 42-Jährige gab zur Begründung an, dass ihr die Kraft für weitere Jahre im Amt fehle.