Deutsche Russlandpolitik : Gabriel bezeichnet Fehleinschätzung von Putin als „massives Scheitern“

Der frühere Außenminister Siegmar Gabriel (SPD) hat die Fehleinschätzung der Absichten des russischen Präsidenten Wladimir Putin als „massives Scheitern“ als und einen „kompletten Fehlschlag“ bezeichnet, den er als einstiges deutsches Regierungsmitglied auch noch heute als eine „persönliche Bürde“ empfinde. Gabriel äußerte sich zu Beginn der deutsch-amerikanischen Jahrestagung des American Council on Germany und des Vereins Atlantik-Brücke.

Er sagte, bezüglich des Verhaltens der russischen Führung habe es nicht nur einen Irrtum einzelner deutscher Politiker gegeben, sondern ein gemeinschaftliches Versagen. Es habe „viel zu lange“ die Ansicht geherrscht, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit und das Drängen auf Reformen der adäquate politische Ansatz gegenüber Russland seien. Gabriel sagte, „Jahrzehnte des Erfolges haben viele von uns arrogant werden lassen“; Mahnungen aus Osteuropa oder Amerika seien nicht gehört oder abgewiesen worden.

Gabriel rief dazu auf, in Deutschland die Ursachen dieser Fehleinschätzung gründlich aufzuarbeiten. Dies sei womöglich die wichtigste Konsequenz im Blick auf den russischen Überfall auf die Ukraine, die hierzulande gezogen werden könne. Das gesamte deutsche Weltbild, das auf wirtschaftlichen Erfolg ziele, gerate ins Wanken, wenn Geopolitik gegenüber globaler Wirtschaft in den Vordergrund trete. Der frühere amerikanische Botschafter in Deutschland John Emerson ergänzte, auch die amerikanische Außenpolitik sei nicht frei von derartigen Fehleinschätzungen gewesen. Das Motto „Wandel durch Handel“ habe, so Emerson, lange Zeit die Sicht auf die amerikanischen Beziehungen zu China bestimmt.

Zur Jahrestagung legten die beiden transatlantisch orientierten Organisationen eine Studie vor, die von der Allianz-Versicherung in Auftrag gegeben wurde. Sie zeigt bei rund 4000 repräsentativ Befragten viele Ähnlichkeiten in der gegenseitigen Einschätzung und Wertschätzung, jedoch große Unterschiede in der Beurteilung der eigenen Rolle in der Welt. So äußerten 52 Prozent der befragten Amerikaner, sie hielten die Vereinigten Staaten für eine globale Führungsnation mit starkem Einfluss auf den Rest der Welt, während nur 18 Prozent der befragten Deutschen diese Ansicht über Deutschland unterstützen wollten. Die Deutschen urteilten vielmehr zu 63 Prozent, ihr eigenes Land sei „eines von mehreren Ländern mit moderatem Einfluss auf den Rest der Welt“. Dass die Herausforderungen der Welt grundsätzlich besser in internationalen Zusammenarbeit statt durch die eigene Regierung gemeistert werden könnten, glauben nach der Studie eine Mehrheit von 51 Prozent der Deutschen, jedoch nur eine Minderheit von 39 Prozent der Amerikaner.

Eine große Mehrheit der Befragten in beiden Ländern (66 Prozent in den USA, 63 Prozent in Deutschland) hält die transatlantische Partnerschaft für gleichberechtigt. Fast drei Viertel der Befragten sind der Studie zufolge der Ansicht, die transatlantische Kooperation sei „ein entscheidender Faktor für die weltweite Stabilität“. Ebenso hoch ist die Zustimmung zu der Aussagt, die Partnerschaft ruhe auf der Zusammenarbeit bei Militär und Verteidigung. Ebenso hoch und auf deutscher Seite noch ein wenig höher ist nur die Ansicht, die Partnerschaft gründe auch auf Handel und Wirtschaft. Noch mehr als zwei Drittel geben gemeinsame Werte und Überzeugungen als Fundament der Zusammenarbeit an.

Die gegenwärtigen Aufgaben für die transatlantische Partnerschaft werden in Deutschland und Amerika hingegen unterschiedlich bewertet. Für die Deutschen stehen die gemeinsame Nutzung militärischer Fähigkeiten und der Kampf gegen den Klimawandel gleichberechtigt auf Platz eins, während die Amerikaner diese Ziele eher nachrangig bewerten. Sie setzen an die höchste Stelle ihrer transatlantischen Prioritätenliste das wirtschaftliche Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in beiden Ländern.

Insgesamt urteilten 55 Prozent der befragten Amerikaner und 46 Prozent der befragten Deutschen, die besten Zeiten für die transatlantische Partnerschaft lägen in der Zukunft, sie seien noch gar nicht angebrochen. Vor allem auf der deutschen Seite wird diese Aussage in den Generationen der bis zu 26 und bis zu 41 Jahre alten Befragten deutlich häufiger unterstützt. Hier äußerten 66 und 51 Prozent, die besten Zeiten kämen erst noch.