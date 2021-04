Frühere Admiräle verhaftet : Die nächste Putschdebatte in der Türkei

F+ FAZ.NET komplett Unser Newsletter mit den besten exklusiven Artikeln der Woche.

Der offene Brief ging über den der Diplomaten hinaus. Denn die Unterzeichner mahnten auch, den Pfad Atatürks nicht zu verlassen und den Laizismus als Gründungsprinzip der Republik nicht aufzugeben. Das verbanden sie mit der Kritik an dem Besuch eines aktiven Konteradmirals bei einem Treffen eines islamischen Laienordens. Das dürfte den pensionierten Berufssoldaten wohl auch deswegen ein Dorn im Auge gewesen sein, weil diese Laienorden in jüngster Zeit an Einfluss gewonnen haben.

Darauf meldete sich Parlamentssprecher Sentop wieder zu Wort. Seine Meinung zu äußern sei eine Sache, sagte er. Etwas anderes sei aber eine Erklärung, die an einen Putsch erinnere. Mutmaßlich hatte er die Erklärung vom 28. Februar 1997 des damals noch starken Militärs im Sinne, die zum Sturz des islamistischen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan führte. Der Ton war damit vorgegeben. Knapp fünf Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 hat die Türkei eine neue Putschdebatte.

Erdogan kritisiert die „Aktion in der Nacht“

Die türkische Führung unterstellt den 103 Unterzeichnern, im Auftrag der Gülen-Bewegung zu handeln, die sie für den Putschversuch verantwortlich macht. Dagegen spricht jedoch, dass die meisten Unterzeichner von 2011 bis 2013 bei den sogenannten Ergenekon- und Balyoz-Prozessen zu teilweise langen Haftstrafen verurteilt worden waren – von Richtern, die Gülen nahestanden. Nach dem Beginn der Verfolgung der Gülen-Bewegung wurden sie rehabilitiert. Zudem haben die meisten von ihnen die Politik der Regierung im östlichen Mittelmeer unterstützt.

Am Montag stellte die Staatsanwaltschaft Ankara wegen einer „Verschwörung gegen die Sicherheit des Staates und der verfassungsgemäßen Ordnung“ Haftbefehle gegen 14 Unterzeichner aus; zehn wurden bereits festgenommen. Präsident Erdogan kritisierte die Erklärung der Admiräle am Montag scharf. Eine solche Aktion in der Nacht sei „hinterhältig“ und inakzeptabel, sagte er. Der Präsident warf den ehemaligen Offizieren vor, sie hätten in ihrem Brief indirekt mit einem Staatsstreich gedroht. Zuvor hatte Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (CHP) erklärt, die Regierung schaffe eine „künstliche Agenda“, um von der deprimierenden wirtschaftlichen Lage abzulenken.