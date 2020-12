Lockdown-Lehren aus Europa : Weisen uns Belgien und Irland den Weg?

Lange Zeit galt Deutschland als ein Corona-Musterknabe in Europa. Auch in der zweiten Welle stehen einige andere Länder zwar deutlich schlechter da, was die Infektions- oder die Totenzahlen angeht. Doch viele Regierungen haben schon hinter sich, was Deutschland nun offenbar bevorsteht: harte Maßnahmen gegen die Pandemie. Andere hinken hinterher. Acht Beispiele.

Belgien: Kehrtwende in höchster Not

Belgien hat die erstaunlichste Kehrtwende in Europa vollbracht. Ende Oktober verzeichnete das Land noch die höchsten Infektionswerte überhaupt, die 14-Tage-Inzidenz lag bei 1700, in Wallonien sogar bei 2700 Fällen auf 100.000 Einwohner. Doch von da an fiel die Kurve steil ab, vier Wochen später lag der Wert nur noch bei 350 Neuinfektionen pro 100.000 Belgier in zwei Wochen. Wie hat das Land das geschafft?

Mitte Oktober hatten sämtliche Cafés und Restaurants zu schließen, kurz darauf wurden eine nächtliche Ausgangssperre und in vielen Städten eine Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum verhängt. Das wirkte mit zwei Wochen Verzögerung. Da hatte die Regierung aber schon die nächsten Maßnahmen für den Herbstferienbeginn Anfang November beschlossen. Nun mussten auch alle „nicht notwendigen“ Geschäfte schließen, außerdem Museen und Fitnessclubs. Die Schulferien wurden auf zwei Wochen verlängert, was einer Art Quarantäne gleichkam. Danach wurden die Klassen von der achten Jahrgangsstufe an geteilt: Wochenweise abwechselnd lernen die Schüler zu Hause oder in der Schule.