Nach internen Vorwürfen : Frontex-Chef Leggeri tritt zurück

Der Generaldirektor der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, Fabrice Leggeri, tritt zurück. Ein entsprechender Bericht des Online-Magazins „Politico.eu“ wurde der F.A.Z. am Freitag aus informierten Kreisen bestätigt. Demnach hat der 54 Jahre alte Franzose seine Entscheidung am Donnerstagabend getroffen und die EU-Kommission darüber informiert, nachdem er zuvor vom Verwaltungsrat der Agentur zu einem Untersuchungsbericht des EU Amtes für Betrugsbekämpfung, kurz OLAF, angehört worden war. In einem Brief an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Alexander Frei von der Bundespolizei, bat er darum, seinen Rücktritt anzunehmen. Die Entscheidung soll am frühen Nachmittag bekannt gegeben werden, wenn der Verwaltungsrat seine Sitzung beendet hat. Im Verwaltungsrat der mit Abstand größten EU-Behörde sitzen neben der EU-Kommission vor allem Vertreter der Mitgliedstaaten.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

OLAF-Ermittler hatten im Dezember 2020 Leggeris Büro in der Warschauer Frontex-Zentrale durchsucht, ebenso das Büro seines Kabinettschefs Thibauld de la Haye Jousselin. Ausgangspunkt dafür waren interne Beschwerden von Mitarbeitern über Personalführung und Management der Agentur gewesen. Einen direkten Zusammenhang mit den Pushback-Vorwürfen gegen Frontex soll es nicht gegeben haben. Wohl aber einen indirekten, weil Leggeri vorgeworfen wurde, er habe Mitarbeiter aus der Grundrechte-Einheit eingeschüchtert, die für die interne Kontrolle von Einsätzen zuständig ist. Infolge der Ermittlungen hat OLAF einen Untersuchungsbericht erstellt, der inklusive Anhängen mehr als 200 Seiten lang sein soll, bisher aber nur einem kleinen Kreis bekannt ist. Dem Innenausschuss des EU-Parlaments, der selbst die Vorwürfe gegen Frontex untersucht, wurde er bisher nicht zugestellt. In informierten Kreisen hieß es, insgesamt würden drei Personen belastet, darunter neben Leggeri auch dessen Kabinettschef. Dieser trete ebenfalls zurück.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Leggeri, der Frontex seit 2015 führte, war politisch unter Druck geraten, seit im November 2000 über Fälle berichtet worden war, in denen Migranten in der Ägäis rechtswidrig von Grenzschützern zurückgewiesen worden seien. Diese Vorwürfe trafen primär die griechische Küstenwache, doch stand Frontex im Verdacht, mindestens weggesehen, wenn nicht sogar aktiv daran teilgenommen zu haben. Bei Anhörungen im Innenausschuss verwickelte sich Leggeri in Widersprüche, interne Dokumente wurden nur scheibchenweise offengelegt. Im Zweifel berief sich der Exekutivdirektor stets darauf, dass seine Behörde kein Mandat habe, die griechische Küstenwache zu kontrollieren. So war es auch zuletzt wieder, als Vorwürfe aufkamen, dass illegale Zurückweisungen in einer internen Datenbank der Behörde verschleiert worden seien.

Der Frontex-Verwaltungsrat ging 13 Verdachtsfällen in einer internen Untersuchung nach. In acht Fällen konnte er keine Rechtsverstöße feststellen. Über fünf weitere Fälle hieß es im Abschlussbericht von März 2021, dass es nicht möglich gewesen sei, sie „über einen vernünftigen Zweifel hinaus restlos zu klären“. Man habe nicht belegen können, dass Migranten nicht entweder von der türkischen Küstenwache sicher zurückgebracht oder sicher die griechische Küste erreicht hätten. Der Verwaltungsrat mahnte an, dass das Meldewesen für Zwischenfälle bei Grenzschutzeinsätzen reformiert werden müsse. Außerdem drang er darauf, dass Leggeri vierzig Grundrechtekontrolleure einstellte, die im Stellenplan der Behörde vorgesehen waren; dies hatte der Direktor monatelang versäumt.

Mehr zum Thema 1/

Der Europäische Rechnungshof bescheinigte Frontex im Juni vorigen Jahres gravierende organisatorische Defizite. Dort herrschten „Silo-Strukturen“, Abteilungen kommunizierten nicht miteinander. „Das ist ganz klar die Ausnahme, nicht die Regel, wenn wir EU-Behörden überprüfen“, sagte der Präsident der Behörde Klaus-Heiner Lehne seinerzeit der F.A.Z. Das Europäische Parlament fror im Oktober 2021 einen Teil des Frontex-Budgets für 2022 ein, 90 Millionen von 750 Millionen Euro, und knüpfte die Freigabe an organisatorische Reformen.

Von der politischen Linken war Leggeri schon seit längerer Zeit zum Rücktritt aufgefordert worden. Sein Verhältnis zur EU-Innenkommissarin Ylva Johansson war gespannt; sie ging immer wieder öffentlich auf Distanz zum Franzosen. Letztlich konnte er sich aber weiter im Amt halten, weil die Mitgliedstaaten einen härteren Kurs gegenüber „Boots-Flüchtlingen“ befürworteten. Leggeri selbst verwies auf das EU-Recht, dass es zulasse, solche Boote festsetzen oder zu einer Kursänderung zu zwingen, wenn sie nicht in Seenot seien. Was ihn nun zu Fall brachte, waren primär Fehler bei der Führung der Behörde und offenkundige Schwächen im Umgang mit den Pushback-Vorwürfen.