Friedrich Merz : „Für die Ostflanke der ideale Kanzler“

Der CDU-Chef erntet Lob in Polen und Litauen. Gastgeber Kaczyński in Warschau beklagt aber Differenzen bei der Frage der Reparationen. Litauen warnt vor Russlands strategischen Zielen.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat am Freitag seinen Besuch in Polen und Litauen beendet. In Polen war Merz’ Kritik daran, dass Deutschland Panzerlieferungen an die Ukraine bisher nicht aus eigenen Beständen kompensiert hat („Ringtausch“), positiv aufgenommen worden. Er sei „für die Ostflanke (der NATO) der ideale Kanzler“, schrieb die Zeitung „Rzeczpospolita“ am Freitag.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Auch aus dem Umfeld der Regierungspartei PiS kamen anerkennende Worte. Die für die PiS wichtige Frage der Kriegsreparationen war in Merz’ Gesprächen mehrfach aufgetaucht. Am Freitag dämpfte jedoch der PiS-Chef Jarosław Kaczyński die Erwartungen: Die Regelung dieser Frage könne „eine ganze Generation“ dauern.

In Litauen traf Merz am Freitag Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė. Wie es aus Merz’ Delegation hieß, sprachen beide erwartungsgemäß über den Ukrainekrieg. Šimonytė warnte, Russlands Führung könne strategisch weitere Ziele haben und müsse auch deshalb jetzt gestoppt werden. Zuvor hatte Merz Soldaten des Bundeswehrkontingents am Stützpunkt Rukla besucht.

Dort ist eine NATO-„Battlegroup“ mit insgesamt 1600 Soldaten stationiert; Deutschland führt diese multinationale Einheit. Scholz hatte bei einem Besuch im Juni die Aufstockung auf Brigadestärke angekündigt. Vilnius kündigte am Freitag an, zusätzlich zu 20 der Ukraine geschenkten gepanzerten M113-Mannschaftstranspor­tern weitere zehn davon zu liefern.

Seit Februar habe die Republik Militärhilfe im Wert von 123 Millionen Euro geleistet. Derweil zeichnet sich eine Zuspitzung in der Frage des russischen Gütertransits nach Kaliningrad ab. Mehrere Banken Litauens haben angekündigt, jeglichen Zahlungsverkehr mit Russland zum 1. September einzustellen. Der russische Geschäftsträger in Vilnius sagte, er habe der Regierung Litauens deswegen eine Protestnote überreicht.