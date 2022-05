Was Merz bewegt, will er nicht sagen

Besuch in Irpin : Was Merz bewegt, will er nicht sagen

Der Zeitplan ist knapp, als der kleine Konvoi mit Friedrich Merz durch Kiew fährt. Es geht vorbei an schwergerüsteten Kontrollpunkten in Richtung Westen, neben der gesprengten Brücke durch den Irpin-Fluss, über den sich Tausende Menschen unter russischem Beschuss vor der vor­rückenden Invasionsarmee in Sicherheit gebracht hatten. Immer mehr zerstörte Häuser säumen den Wegesrand. Neue Apartmentblocks mit zerborstenen Scheiben und metergroßen Löchern in den Wänden. Ausgebrannte Fensterhöhlen, daneben kleine Seitenstraßen mit alten Holzhäusern, zwischen denen plötzlich tiefe Löcher klaffen.

Es ist der ranghöchste Besuch eines deutschen Politikers in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des Krieges am 24. Februar, sieht man von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. Der CDU-Vorsitzende und deutsche Op­positionsführer hat den Kiewer Vorort Ir­pin als Beginn seiner Reise gewählt, in dem sich die heftigsten Kämpfe gegen die vorrückenden russischen Truppen ab­spielten. Doch der Besuch kommt spät. Längst sind die Straßen geräumt, Bürgersteige gefegt. In den Gärten blühen die Obstbäume und setzen die Ruinen in ei­nen merkwürdigen Kontrast. Die Menschen kehren zurück ins halbzerstörte Ir­pin und beginnen, ihr Leben wieder aufzunehmen.