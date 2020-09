Israel, Emirate und Bahrein : „Es wird Frieden im Nahen Osten geben“

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Wettrüsten im Nahen Osten?

Ob dies schon ein Vorbote auf eine neue regionale Sicherheitsarchitektur, eine nahöstliche „Nato“ oder gar einen postamerikanischen Nahen Osten ist, wird erst die Zeit zeigen. In Erwartung der Wiederaufnahme von Atomverhandlungen mit Iran nach der Wahl in Amerika verlangte Bin Zayed jedenfalls eine direkte Beteiligung der Golfstaaten, die es 2015 noch nicht gegeben hatte. Und deutete Verhandlungsbereitschaft an, zumal Iran und die Emirate nur wenige Seemeilen trennt und die wirtschaftlichen Verbindungen vor allem nach Dubai nie abgebrochen wurden. Durch das Abkommen mit Israel hat sich Abu Dhabis Status in Washington erhöht, was der emiratische Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten Anwar Gargash am Dienstag bekräftigte.

Israel, das mit den Emiraten schon seit vielen Jahren militärtechnologisch und geheimdienstlich kooperiert, ist bereit, Abu Dhabi für dessen Anerkennung und Kooperation gegen gemeinsame Gegner den Kauf hochmoderner amerikanischer Waffen zu ermöglichen. Dies betrifft vor allem das Kampfflugzeug F-35 sowie eines zur elektronischen Kampfführung, die in der Region bislang nur die Israelis besitzen und die Trump auch aus Geschäftsinteresse an den Mann bringen will. Das ist ein Preis, den Netanjahu zu zahlen bereit ist, was einige israelische Politiker und Militärs kritisieren. „Wir werden das klären“, sagte Trump dazu. So könnte der Friedensvertrag auch ein Wettrüsten im Nahen Osten nach sich ziehen.