Friedensnobelpreis : Gemeinsamer Kampf auf beiden Seiten der Front

Das Nobelkomitee ehrt in diesem Jahr Aktivisten und Organisationen aus Belarus, Russland und der Ukraine. Auch in Kiew wäre die demokratische Entwicklung ohne den Druck der Zivilgesellschaft nicht möglich gewesen.

Von den drei diesjährigen Trägern des Friedensnobelpreises ist die Organisation in der einfachsten Situation, deren Mitarbeiter seit sieben Monaten mit der Furcht vor Raketenangriffen von den Territorien der Länder leben müssen, aus denen die anderen vom Nobel-Komitee geehrten leben: das ukrainische „Zentrum für bürgerliche Freiheiten“. Die ukrainischen Bürgerrechtler sind keiner Verfolgung durch den eigenen Staat ausgesetzt, dessen Handeln sie auch in Kriegszeiten kritisch beobachten.

Die beiden anderen Preisträger dagegen werden von übermächtigen Repressionsapparaten bedrängt: Memorial, die älteste, größte und wichtigste russische Menschenrechtsorganisation, ist Ende Dezember vorigen Jahres durch das Oberste Gericht in Moskau verboten worden, arbeitet informell aber teilweise weiter. Der Belarusse Ales Bjalazkij ist seit Juli 2021 ohne Urteil in Haft. Erst vorige Woche ist die Anklage gegen ihn verschärft worden, von „Steuerhinterziehung“ zu „Schmuggel von Bargeld“. Dem 60 Jahre alten Vorsitzenden der 1996 gegründeten Menschenrechtsorganisation „Wjasna“ („Frühling“) drohen dafür zwischen sieben und zehn Jahren Haft.

Das sind keine leeren Drohungen, wie das Schicksal von Bjaljazkis Mitstreiterin bei „Wjasna“ Marfa Rabkowa zeigt: Die 27 Jahre alte Frau ist am 6. September wegen „Teilnahme an Massenunruhen“ (gemeint sind die friedlichen Demonstrationen gegen Diktator Aleksandr Lukaschenko im Sommer 2020) zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Am selben Tag erhielt der „Wjasna“-Aktivist Andrej Tschepjuk sechs Jahre Haft. Insgesamt befinden sich derzeit sieben Mitglieder der Organisation hinter Gittern – sie gehören zu den 1324 politischen Gefangenen in Belarus, die „Wjasna“ bis zum 1. Oktober gezählt hatte.

Anfänge in der Sowjetunion

Die russischen und belarussischen Nobelpreisträger haben nicht nur die Verfolgung durch die Regimes ihrer Länder gemeinsam, sondern auch die Anfänge ihrer Aktivität in der Menschenrechtsbewegung der Sowjetunion. Einer der Gründer von Memorial war 1987 in Moskau Andrej Sacharow, der 1975 wegen seines Kampfes für die Menschenrechte den Friedensnobelpreis erhalten hatte – deshalb wurde er von den sowjetischen Machthabern als Staatsfeind betrachtet.

Ursprünglich war Memorial mit dem Ziel gegründet worden, in Moskau ein Denkmal für die Opfer des Stalinismus zu errichten. Die Dokumentation der Verbrechen des Sowjetregimes ist in den dreieinhalb Jahrzehnten des Bestehens von Memorial ein zentraler Teil der Arbeit der Organisation geblieben. Sie erstellt Namenslisten von Opfern und sammelt Zeugnisse der Repression. Im Laufe der Jahre haben die Mitarbeiter von Memorial ein ebenso beeindruckendes wie bedrückendes Archiv von mit Berichten Überlebender, Briefen politischer Häftlinge und Gegenständen aus den sowjetischen Straflagern zusammengetragen und ihre Forschungsergebnisse in unzähligen Arbeiten veröffentlicht. Diese Sammlung von unschätzbarem Wert ist nun in Gefahr, in die Hände derer zu geraten, die sich in selbst in der Tradition der Täter sehen.

Memorial blieb nicht bei der Aufarbeitung der Vergangenheit stehen. Seit Anfang der neunziger Jahre dokumentierte die Organisation auch Menschenrechtsverletzungen im Russland der Gegenwart. Sie führte Kampagnen für die Durchsetzung von Grundrechten und prangerte Untaten russischer Sicherheitskräfte und Gerichte an. So war Memorial auch während der beiden Kriege in Tschetschenien aktiv. Aufgrund ihrer Ursprünge und ihrer zahlreichen Niederlassungen in verschiedenen Teilen Russlands wurde Memorial zu so etwas wie dem Rückgrat der russischen Zivilgesellschaft.

Das brachte die Organisation in den Jahren der Herrschaft Wladimir Putins in einen wachsenden Gegensatz zu den Machthabern. Seit die Repressionen in Russland nach den Demonstrationen des Winters 2011/2012 zunahmen, führte sie Listen politischer Gefangener. Zugleich wuchs der Druck auf die Organisation, die vom russischen Justizministerium mit dem aus dem stalinistischen Sprachgebrauch stammenden Status des „ausländischer Agenten“ belegt wurde. Verstöße gegen die Verpflichtung, diesen Status in allen öffentlichen Äußerungen kenntlich zu machen, dienten schließlich als Vorwand für das Verbot der Organisation.

Eine jüngere Generation

Das „Zentrum für bürgerliche Freiheiten“ ist unter ganz anderen Umständen entstanden als Memorial. Die Frauen, die es anführen, gehören einer nicht mehr durch die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion geprägten Generation an – die Vorsitzende Olexandra Matwiytschuk wurde 1983 geboren. Das Zentrum entstand 2007 als Zusammenschluss von Menschenrechtsorganisationen aus mehreren Nachfolgestaaten der Sowjetunion. In der Ukraine wuchs damals die Enttäuschung über die politischen Kräfte, die durch die orange Revolution 2004 an die Macht gekommen waren, die Versprechen demokratischer und rechtsstaatlicher Reformen aber nicht hielten.

Als Ende 2013 auf dem Kiewer Majdan die nächste ukrainische Revolution begann, dokumentierte die Organisation die Gewalttaten, die vom Regime des später nach Russland geflohenen Präsidenten Viktor Janukowitsch an den Protestierenden verübt wurden. Nach dem Sieg des „Euromajdan“ trug das „Zentrum für bürgerliche Freiheiten“ als eine der wichtigsten Organisation der sehr lebendigen ukrainischen Zivilgesellschaft wesentlich dazu bei, dass die neuen Regierenden stetig unter öffentlichem Druck standen, die Ukraine wirklich in Richtung eines demokratischen Rechtsstaates zu entwickeln.

Die Besetzung der Krim und der von Russland begonnene Krieg im Donbass machten seit 2014 die Dokumentation von Kriegsverbrechen zu einem weiteren Schwerpunkt der Arbeit des Zentrums. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine rückte diese Aktivität in den Mittelpunkt der Arbeit der Organisation. Sie geht dabei vor wie bei allem, was sie in den vergangenen Jahren gemacht hat – seriös, ruhig und auf Genauigkeit bedacht.