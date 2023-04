Die Unterzeichner sogenannter Friedensaufrufe und Ostermarschierer stellen sich der Wirklichkeit nicht. Der Kreml will keinen Frieden, sondern Unterwerfung.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow am 15. November 2022 beim G-20-Gipfel auf Bali Bild: dpa

Unzählige Male haben führende russische Politiker in den vergangenen Monaten die Bedingungen Moskaus für Friedensgespräche mit der Ukraine wiederholt – wie nun in der Türkei Außenminister Sergej Lawrow. Deren doppelter Kern ist die Anerkennung der Annexion ukrainischer Gebiete und der als „Entnazifizierung“ umschriebene Sturz der demokratisch gewählten Regierung in Kiew.

Das bedeutet: Russland ist nur bereit, über die Bedingungen einer Kapitulation der Ukraine zu verhandeln. Was das für die Ukrainer bedeuten würde, lassen die Berichte aus den besetzten Gebieten und die ebenfalls zahlreichen prominenten russischen Äußerungen darüber erahnen, dass die Idee einer selbständigen Ukraine ausgelöscht werden müsse.

Dieser Realität stellen sich all die Unterzeichner sogenannter Friedensaufrufe und Ostermarschierer nicht, die von der Bundesregierung verlangen, auf Verhandlungen mit Russland zu dringen und keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern.

Auch was Lawrow mit „rechtmäßigen Interessen“ Russlands meint, die respektiert werden müssten, ist bekannt: Es steht ausführlich in den Entwürfen für „Sicherheitsverträge“, die Russland dem Westen drei Monate vor der Invasion des Nachbarstaates übermittelt hat. Sie lassen sich leicht zusammenfassen: Sicherheitsinteressen anderer europäischer Länder zählen nicht.