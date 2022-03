Ukrainische Fremdenlegion : Die Kämpfer aus dem Westen

An einem Ort, irgendwo in der Ukraine, bereiten sich Freiwillige aus dem Ausland auf den Krieg gegen Russland vor. Viele haben Kampferfahrung – aber oft kommen sie ohne Plan.

Gruppenfoto in Uniform: Soldaten aus verschiedenen Ländern auf einem Trainingsgelände im Westen der Ukraine am Freitag Bild: Laila Sieber

Ein altes Verwaltungsgebäude mit bröckelndem Stuck an der Fassade. Davor ein kleiner Park mit mächtigen Bäumen, irgendwo in der Westukraine. Nur der kleine Bagger und die vielen Nylonsäcke, die mit Sand gefüllt aufgehäuft wurden, stören das Bild. Dann zeichnen sich unter den Bäumen die vielen Gruben ab, die in der frostigen Erde frisch ausgehoben wurden. „Wir haben uns bereitgemacht“, sagt ein Mann mit Tarnoutfit, blondem Vollbart und Kalaschnikow über der Schulter, dessen nordenglischer Akzent seine Herkunft verrät. Er stellt sich als Swampy vor und sagt, er sei schon seit mehreren Tagen hier. Die Gräben sind für den Ernstfall, sollten die Russen tatsächlich bis in den Westen kommen. „Aber bisher trainieren wir nur.“

Alexander Haneke Redakteur in der Politik.

Schon einige Dutzend Freiwillige haben sich an dem Ort im Gebiet Lemberg versammelt, der hier nicht näher beschrieben werden soll. Die Gefahr ist real. Mit den Raketenangriffen am Wochenende hat Russland den Krieg bis an die polnische Grenze getragen. In Jaworiw, nur 20 Kilometer von einem der wichtigsten Übergänge entfernt, gingen am frühen Sonntagmorgen Raketen nieder und zerstörten eine Militärbasis, von der aus der Nachschub an Material und auch an ausländischen Freiwilligen in die Ukraine organisiert wird. Zahlreiche Menschen wurden getötet. Moskau verbreitet deutliche Drohungen: Keiner der ausländischen Kämpfer werde als regulärer Kriegsgefangener betrachtet, heißt es dort.

Der Zustrom reißt nicht ab

Hier, etwas tiefer im Land, reißt der Zustrom von jungen Männern dennoch nicht ab. Mit Reiserucksäcken kommen sie an, wie auf einem Abenteuertrip. Viele haben sich über Facebook, Telegram oder andere Netzwerke verabredet, einen Flug nach Polen gebucht und sich von dort aus zur Grenze aufgemacht. Nach Angaben aus Kiew haben sich schon mehr als 20 000 Ausländer für die Fremdenlegion gemeldet, die Präsident Wolodymyr Selenskyj kurz nach Kriegsbeginn angekündigt hatte, damit sich Freiwillige aus aller Welt dem Kampf anschließen können.

Swampy, der mit seinen tätowierten Fingern nervös eine Zigarette massiert, kann sein Unbehagen nicht verbergen. „Wir versuchen sicherzustellen, dass nur Leute kommen, die wir gebrauchen können“, sagt er. „Wir checken ihren Hintergrund, Veteranenpapiere und alles, damit wir keine Kriminellen oder Nazis bekommen. Wir brauchen Männer, auf die wir uns im Kampf verlassen können.“ Viele der Jungs hätten sich zu Hause gute Helme und Schutzwesten besorgt und erwarteten, dass sie hier eine Waffe bekämen. „Aber die ukrainische Armee hat Zehntausende Männer, denen die Ausrüstung fehlt.“ Wer kein Profi sei, solle zu Hause bleiben, sonst schaffe man nur weitere Probleme. Dann heult eine Sirene auf. Swampy läuft geduckt zu einem Keller, vor dem ein hoher Wall aus Sandsäcken aufgetürmt ist. Als die Entwarnung kommt, entspannen sich seine Züge ein bisschen.

Es fehlt an Strukturen

Eine Gruppe von Briten und Amerikanern hat sich auf dem Stützpunkt zusammengefunden und die inoffizielle Führung übernommen. Einige kennen sich von alten Einsätzen. Jeder hat für Jahre in der Armee gedient und ist später dem Kriegsgeschäft irgendwie treu geblieben. Toby, ein etwas untersetzter Endvierziger aus London, war für private Sicherheitsfirmen in Krisengebieten unterwegs. Er sei nicht hier, um zu kämpfen, sagt er. Er wolle Strukturen schaffen.