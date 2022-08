Frauen in Saudi-Arabien : Weiblich, erfolgreich, fortschrittlich

Für Frauen hat sich in Saudi-Arabien viel verändert. Sie sind sichtbarer geworden, arbeiten jetzt Seite an Seite mit ihren männlichen Kollegen in der Regierung, der Gastronomie, bei der Passkontrolle am Flughafen, vereinzelt auch in den Führungsetagen großer Firmen oder, wie Sarah Alturk, als Unternehmerinnen. Alturk hat ein Fitnessstudio eröffnet. Eines, das es in der saudischen Küstenstadt Dschidda so noch nicht gegeben hat, wo Frauen nicht an den üblichen Ertüchtigungsmaschinen schwitzen, sondern sich tanzend in Form bringen. Auf mehreren Stockwerken werden hier Kurse in Zumba, Poledance und Akrobatik angeboten. Oder „Burlesque Fitness“ im Themenraum „Moulin Rouge.“

Sarah Alturk ist fasziniert von der Geschwindigkeit des Wandels in ihrer Heimat, seit Kronprinz Muhammad Bin Salman damit begonnen hat, die saudische Gesellschaft mit der Brechstange zu öffnen. „Die Veränderungen in Saudi-Arabien und die schnelle Entwicklung sind irgendwie beängstigend – aber auf eine wundervolle Weise“, sagt sie. „Ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell so weit geht. Es ist unglaublich.“ Ihr Fitnessstudio in Dschidda ist dafür nur eines von vielen Beispielen. Manche Dinge waren vor einigen Jahren noch undenkbar: die Cafés, in denen sich junge Frauen und Männer verabreden können, um sich vor konservativen Mitmenschen oder der Religionspolizei sicher zu fühlen. Die Nachtklubs, die eröffnen, und in denen Sängerinnen auftreten. Wo sich im Publikum Frauen und Männer mischen und wo jetzt nur noch das Bier fehlt, wie ein Betreiber eines Lokals sagt. Im Land blüht eine Partyszene, die zwar nicht legal ist, aber geduldet wird. Die Leute treffen sich zu „Raves“ in Ferienanwesen und Villen. Man erhält eine Textnachricht mit Einlasszeiten, Bankverbindung – und später einen Veranstaltungsort. Die Szenen auf internationalen Flügen, wenn Frauen mit dem Start des Flugzeugs das schwarze Tuch abstreifen, unter dem sich bunte Designermode verbirgt, werden zu kuriosen Anekdoten der Vergangenheit.