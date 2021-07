Aktualisiert am

Frauenrechte in der Türkei

Frauenrechte in der Türkei : Wenn Täter geschützt werden

Jedes Jahr werden in der Türkei hunderte Femizide begangen. Nun hat das Parlament des Landes ein Gesetz gebilligt, das die Rechte von Frauen weiter schwächt.

Proteste am 4. Juli in Istanbul gegen den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention zum Schutz der Frauen vor Gewalt. Bild: EPA

Was der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am 20. März per Dekret angeordnet hatte, wurde zur Jahresmitte vollzogen: der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Bis zuletzt hofften noch viele, dass zumindest die Gesetze, die nach dem Beitritt zur Konvention im Jahr 2011 verabschiedet wurden, weiterhin einen minimalen Schutz gegen Gewalt gewährleisten könnten.

Am vergangenen Freitag zerstörte das Parlament in Ankara jedoch solche Hoffnungen. Es stimmte einer Gesetzesänderung zu, die die rechtlichen Möglichkeiten von Frauen bei Vergewaltigungen, Gewalt und sexuellen Übergriffen erheblich einschränkt.