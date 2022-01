Macron im Europaparlament : Französischer Wahlkampf auf europäischer Bühne

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am 19. Januar bei seiner Rede im EU-Parlament in Straßburg Bild: Reuters

Als Mann, der Europa zusammenführt und es vorantreibt – so wollte sich Emmanuel Macron am Mittwoch im Europäischen Parlament präsentieren. Er schrieb freundliche Worte ins Gästebuch, als er am Vormittag in Straßburg eintraf: „Viel Erfolg der Institution, die daran arbeitet, unsere Zukunft zu bauen.“ Doch deren Reaktion fiel alles andere als freundlich aus. Vorwürfe und Beschuldigungen prasselten nur so auf den französischen Präsidenten herab. Dass er ein „Spalter“ sei, ein „Meister der Doppelzüngigkeit“, ein „Staatspräsident der Verachtung“. Und es waren nicht nur Abgeordnete von Rechtsaußen, die sich so äußerten, sondern auch Grüne und Linke, die sich als Teil der „proeuropäischen Mehrheit“ sehen.

Wohl nie zuvor ist ein Staats- oder Regierungschef so hart und unerbittlich angegangen worden wie Macron an diesem Tag, weder Silvio Berlusconi noch Viktor Orbán. Es war die Rache von Macrons innenpolitischen Gegnern für eine Ratspräsidentschaft, die mit der Präsidentenwahl zusammenfällt. Sie verwandelten das Europäische Parlament in eine Wahlkampfarena und nutzten eine Debatte, in der es um die Prioritäten des Ratsvorsitzes im nächsten halben Jahr gehen sollte, für eine Generalabrechnung mit dem französischen Präsidenten. Von ihren Fraktionen hatten sie dafür offenbar freie Bahn bekommen.

Heftige Angriffe von Rechtsaußen und von Linksaußen

So trat für die Grünen Yannick Jadot ans Rednerpult, um auf Macrons einführende Rede zu antworten. Diese erste Runde war den Fraktionsvorsitzenden vorbehalten. Macron sprach Jadot auch mit „Monsieur le Président“ an – der ist aber gar kein Vorsitzender, sondern einfacher Abgeordneter. Nun aber sprach Jadot als Präsidentschaftskandidat der französischen Grünen. „Sie werden als Präsident in die Geschichte eingehen, der nichts gegen den Klimawandel getan hat“, polterte er. Bei der Atomkraft paktiere Macron mit Polen und Ungarn. Dann ging es um den Umgang mit Migranten an der Kanalküste.

„Warum entscheiden Sie jeden Tag, Zelte in Calais abzureißen, diese Überlebenden zu erniedrigen, sie zu misshandeln und zur Hoffnungslosigkeit zu verurteilen“, rief Jadot, wild mit den Händen fuchtelnd, während die Liberalen, Macrons eigene Leute, zu buhen und zu protestieren begannen. „Es ist eine Schande, diesen Plenarsaal in die Nationalversammlung zu verwandeln“, beschwerte sich ihr Fraktionsvorsitzender Stéphane Séjourné, ein enger Vertrauter des Präsidenten.

Es ging jedoch mit unverminderter Härte weiter. Als nächstes sprach Jordan Bardella von der Rechtsaußenfraktion ID, auch er kein Vorsitzender, sondern Politiker des Rassemblement National, der Partei Marine Le Pens. Jetzt ging es um das Hauptthema der Rechtsradikalen, die große „Umvolkung“. „Wird morgen in Köln der Muezzin rufen? Wird die Mehrheit der Bevölkerung in Belgien und den Niederlanden auf Erdogan hören oder den König von Marokko?“, fragte Bardella und warf Macron im selben Atemzug vor, er spreche den Franzosen das legitime Recht ab, ein Volk zu sein. Der Pakt zur Reform von Migration und Asyl, für den der Präsident sich zuvor eingesetzt hatte, sei ein „Staatsputsch“, weil er die nationalen Regierungen entmachte.

Auf diesen Angriff von Rechtsaußen folgte der von Linksaußen, wieder durch eine Französin. „Ihre europäische Bilanz ist Arroganz, Ohnmacht und Trickspielerei“, wetterte Manon Aubry, Ko-Vorsitzende der Linken und Politikerin der Partei „Das unbeugsame Frankreich“ von Jean-Luc Mélenchon. „Sie schützen die multinationalen Konzerne und die Milliardäre, nicht die Schwächsten“, hielt sie dem Präsidenten vor. Er verachte sein Volk, sagte sie und erinnerte an dessen vulgäre Ankündigung, er wolle Ungeimpften „auf die Eier gehen“.