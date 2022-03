Emmanuel Macron : Wie der Krieg im Wahlkampf hilft

Unsere Freiheit“, sagte Emmanuel Macron mit ernstem Blick, „die Freiheit unserer Kinder, ist nicht mehr gesichert.“ Mit diesen Worten ist der französische Präsident in den Wahlkampf eingestiegen, der für ihn kein gewöhnlicher sein kann. Wenn 1500 Kilometer östlich von Straßburg Raketen Wohnhäuser zerstören und auf wehrlose Kinder und Frauen geschossen wird, mag Macron nicht die übliche Wahlkampfshow mit Kundgebungen, Trikolore-Wimpeln und jubelnden Anhängern abziehen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Ein erstes großes Treffen in Marseille am Samstag sagte er ab. In einem von der Regionalpresse veröffentlichten „Brief an die Franzosen“ erklärt er offiziell seine Kandidaturabsichten. An seinem Wiederwahlwunsch hatte kaum jemand gezweifelt. In einer Fernsehansprache vor der blau-gelben ukrainischen Flagge neben der französischen und europäischen stimmte er seine Landsleute auf die „Zeitenwende“ ein. „Der Krieg gehört nicht länger in unsere Geschichts- und Schulbücher. Er ist da, vor unseren Augen. Die Demokratie wird nicht mehr als unumstrittene Regierungsform betrachtet, sie wird vor unseren Augen infrage gestellt.“ Die Tragik der Geschichte sei „voller Brutalität“ zurückgekehrt.