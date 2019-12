Französische Rentenreform : Kampf gegen die Vernunft

Das französische Rentensystem ist teuer, kompliziert und ungerecht. Premierminister Édouard Philippe will es einfacher und gerechter machen. Nach sieben Tagen Präventivstreik im öffentlichen Nahverkehr und bei der Eisenbahn hat der Regierungschef endlich klare Worte gefunden, wie die Altersversorgung reformiert werden soll. Es war höchste Zeit, den in den sozialen Netzwerken und von einem Teil der Medien angefachten Verlustängsten Fakten entgegenzusetzen.

Schon während der monatelangen Gelbwesten-Proteste hat sich gezeigt, wie anfällig die französische Demokratie für Verschwörungstheorien geworden ist. Die Erosion der traditionellen Parteien und der Einflussverlust der Sozialpartner hat ein Klima des Misstrauens befördert. Die Radikalität der Gewerkschaften geht nicht auf eine neue Stärke, sondern auf ihre Schwäche zurück. Das gilt insbesondere für die in der kommunistischen Tradition stehende CGT, deren Bastionen im öffentlichen Dienst wanken. Die Gewerkschafter wollen es der Regierung zeigen, weil sie hoffen, dass sie damit aus der Masse der Unzufriedenen wieder Zulauf erhalten.

Es bleibt fraglich, ob die betont versöhnlichen Töne des Regierungschefs gehört werden. Die Regierung strebt ein einheitliches Rentensystem an, so wie Deutschland es seit langem kennt. Die 42 berufsbezogenen Rentenkassen sollen einer „universellen“ Kasse weichen. Geplant ist eine lange Übergangszeit. Erst für die Jahrgänge von 1975 an soll das neue System voll greifen. Weil auch die Franzosen immer älter werden, sollen sie zwei Jahre länger arbeiten, ehe sie volle Rentenbezüge in Anspruch nehmen können. Von 2027 an soll das Mindestalter für den abzugsfreien Renteneintritt 64 Jahre betragen.

Eine Minderheit verteidigt ihre Pfründe

Das klingt alles vernünftig, aber die Gewerkschaften rüsten weiter zum Kampf gegen die Reform. Sogar die als reformbereit geltende CFDT spricht jetzt von einer roten Linie, die mit dem geplanten Renteneintritt mit 64 Jahren überschritten worden sei. Die CGT will die Streiks verstärken. Weil sie um ihre Ruhestandsprivilegien fürchten, die von der Allgemeinheit finanziert werden, führen Eisenbahner und Beschäftigte des Pariser Nahverkehrsunternehmens RATP den Aufstand an. RATP-Mitarbeiter scheiden mit einem Durchschnittsalter von 55,7 Jahren aus dem Dienst und beziehen im Schnitt eine monatliche Bruttorente von 3700 Euro. Bei den Eisenbahnern liegt das Renteneintrittsalter bei 56,9 Jahren.

In der öffentlichen Debatte kommt viel zu kurz, dass eine Minderheit ihre Pfründe verteidigt. Vielmehr wird der Eindruck erweckt, als seien die Blockaden im Nahverkehr und bei den Fernverbindungen der SNCF Teil einer berechtigten Schlacht gegen die Regierung. Nichts hebt die Moral der Franzosen so sehr wie das Gefühl, Teil einer großen Widerstandsbewegung gegen die Mächtigen zu sein. Das verstellt den Blick für die Tatsache, dass die Proteste gegen die Rentenreform von den Verteidigern des Status quo befeuert werden. Es geht nicht um das Gemeinwohl, sondern um die Wahrung von Privilegien, die sich einige Berufsgruppen für ihre Altersversorgung gesichert haben.

Die Rentenreform wirft dabei ein Schlaglicht auf einen typisch französischen Missstand. Die Beamtenrepublik bezahlt ihre wichtigsten Stützen wie Lehrer, Polizisten und Feuerwehrleute schlecht. Sie arbeiten zu oftmals beschämenden Bedingungen in der Hoffnung auf einen Ausgleich im Ruhestand. Es ist verständlich, dass sie dagegen rebellieren, dass ihre Rentenvorteile gekürzt werden sollen. Doch die Lösung kann nicht in einer Aufgabe des Reformprojektes liegen.

Vielmehr muss die Regierung endlich die Gehälter erhöhen und zum Ausgleich Kürzungen im aufgeblähten Beamtenapparat vornehmen. Das zählt zu den Reformversprechen, die Emmanuel Macron abgegeben hatte. Doch von der reformerischen Aufbruchstimmung ist nichts mehr zu spüren. Mit Marine Le Pen hat die Bewegung der Status-Quo-Verteidiger inzwischen eine Führungsfigur.

Mehr zum Thema 1/

Anders als vor ihrer Niederlage 2017 strebt die Rechtspopulistin keinen Systembruch wie eine Rückkehr zum Franc oder einen Frexit mehr an. Mittlerweile verteidigt sie die sozialstaatlichen Errungenschaften und protestiert deswegen wortreich gegen die geplante Rentenreform. Ihrer Diskursanpassung liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass die größten Wählerreserven bei den Sympathisanten der Linkspartei „La France insoumise“ liegen. Schon vor der entscheidenden Stichwahl 2017 hatte sich deren Vorsitzender Jean-Luc Mélenchon geweigert, eine Wahlempfehlung für Macron und damit gegen Le Pen zu formulieren. Angesichts ihres Widerstands gegen die Rentenreform lobte Mélenchon jetzt „die humanistischen Fortschritte“ Le Pens. Beiden Politikern ist nicht entgangen, wie ihre Anhänger während der Gelbwesten-Proteste an den Straßenkreiseln fraternisierten. Alle gegen Macron, lautete damals der verbindende Schlachtruf. Die Losung hat noch immer Erfolg, wie auch die niedrigen Beliebtheitswerte des Präsidenten dokumentieren. Deshalb ist es klug, dass sich Macron bislang von der Rentenfront ferngehalten hat.