Aktualisiert am

Französische Regierung in Quarantäne

Premierminister erkrankt : Französische Regierung in Quarantäne

Die fünfte Corona-Welle hat Frankreich erfasst. Premierminister Jean Castex ist trotz Impfung an Covid-19 erkrankt. Das kommt für die Regierung zu einem schlechten Zeitpunkt.

Der französische Premierminister Jean Castex hat sich nach einem positiven PCR-Testergebnis am Dienstag in Quarantäne begeben. Der belgische Premierminister Alexander De Croo sowie vier weitere belgische Minister müssen sich als Kontaktpersonen ebenfalls isolieren, nachdem sie am Montagvormittag mit Castex zusammengekommen waren.

Die Selbstisolierung betrifft ebenso die französische Verteidigungsministerin Florence Parly, Innenminister Gérald Darmanin, Justizminister Eric Dupond-Moretti und Europastaatssekretär Clément Beaune. Letzterer ließ ein Foto von Montag löschen, auf dem er ohne Maske an der Seite des Premierministers zu sehen ist. Castex gehe es gut, er habe nur leichten Husten und sein Terminkalender werde überarbeitet, hieß es.

Seine Covid-19-Erkrankung hat in Frankreich die Debatte über die „Scheinsicherheit“ durch vollständige Impfung neu aufflammen lassen. Castex war doppelt mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Impfgegner wie der Rechtspopulist Florian Philippot verwiesen auf ein TV-Interview des Premierministers vom 21. Juli, als er seine Landsleute zur Impfung aufforderte. „Die Impfung funktioniert. Analysen zeigen, dass wer doppelt geimpft ist, kein Risiko mehr zu erkranken hat“, sagte Castex vor vier Monaten. Nach Angaben des Premierministeramts hat er sich mutmaßlich bei seiner jüngsten, elf Jahre alten Tochter angesteckt, die Sonntag positiv getestet worden war.

Proteste auf Karibikinseln

Für den Premierminister kommt die Erkrankung zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Auf den zu Frankreich gehörenden Karibikinseln Guadeloupe und Martinique gehen Impfgegner auf die Barrikaden. Besonders angespannt ist die Lage auf Guadeloupe. Die nächtlichen Proteste sind außer Kontrolle geraten. Sie gehen größtenteils von jungen Arbeitslosen aus, die aufgrund der Krise in der Tourismusbranche keine Anstellung finden. Die Regierung hat Sondereinheiten der Polizei auf die Insel beordert, aber der sozialen Dimension der Proteste bislang nicht Rechnung getragen.

Eigentlich wollte Castex mit Politikern von der Insel zusammentreffen, die Gespräche mussten per Videoübertragung geführt werden. Die Regierung befürchtet, dass die Ausschreitungen auf Guadeloupe Impfgegnern auf dem Festland neuen Aufwind verschaffen könnten. Die Regierung hat geplant, in den nächsten Tagen eine Kampagne zum Respekt der Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Maske und der Abstandsregeln zu starten.

Nun steht Castex in der Kritik, weil er Bürgermeistern aus der nordfranzösischen Region Hauts-de-France, einer Hochburg Marine Le Pens, ohne Maske die Hände schüttelte. Aufnahmen von der Begegnung wurden in den digitalen Netzwerken von Impfgegnern kritisch kommentiert. In Frankreich ist die Zahl der Corona-Infektionen exponentiell gestiegen. „Die fünfte Welle ist blitzschnell gestartet“, sagte der Regierungssprecher. Der Inzidenzwert nähert sich der 200-Marke.