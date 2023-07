Frans Timmermans gibt seinen Posten an der Spitze der EU-Kommission auf und geht zurück in die niederländische Politik. Der 62 Jahre alte Sozialdemokrat will bei der vorgezogenen Parlamentswahl im November als Spitzenkandidat des neuen Linksbündnisses aus Sozialdemokraten und Grünen antreten. Timmermans bestätigte entsprechende Medienberichte am Donnerstag dem Sender NOS. Am Nachmittag wollte er seine Kandidatur in seiner Heimatstadt Maastricht verkünden. Unterstützt wird er von Marjolein Moorman, einer Lokalpolitikerin aus Amsterdam, die zuvor als mögliche Gegenkandidatin genannt worden war. Damit er­scheint die Nominierung eines Wunsch­kandidaten durch die Vorstände der beiden Parteien nur noch als Formsache: Es läuft auf Timmermans hinaus.

Linke hofft auf Regierungswechsel

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Timmermans war mit der Europawahl 2019 nach Brüssel gewechselt. Als EU-weiter Spitzenkandidat der Sozialdemokraten hatte er ein überraschend starkes Ergebnis in den Niederlanden erzielt: Seine Partei war mit 19 Prozent stärkste Kraft geworden. Der Erfolg ging vor allem zu Lasten der linksliberalen D66 und der Sozialistischen Partei, dem Äquivalent zur Linkspartei in Deutschland. Insofern demonstrierte das Wahlergebnis die Fähigkeit des früheren Außenministers, über seine Partei hinaus zu wirken und linke Wähler zu vereinen. Für die Grünen ist er attraktiv, weil er in der EU-Kommission seit 2019 für den Green Deal verantwortlich war – ein umfassendes Gesetzespaket, das er weitgehend durchgesetzt hat.

Mit Timmermans verbindet sich bei der Linken die Hoffnung auf einen Regierungswechsel. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass aus dem bisherigen Zweikampf zwischen der rechtsliberalen VVD des scheidenden Ministerpräsidenten Mark Rutte und der Bauern-Bürger-Bewegung (BBB) – mit den Freien Wählern in Deutschland vergleichbar – nun ein Dreikampf wird. Wenn sich die Stimmen im rechten Teil des politschen Spektrums aufspalten, könnte das neue Linksbündnis, das seinen Namen noch finden muss, tatsächlich die stärkste Kraft werden. Bis auf die Christdemokraten haben nunmehr alle größeren Parteien ihre Spitzenkandidaten gefunden. Für die VVD tritt Justizministerin Dilan Yeşilgöz an, für D66 Klimaminister Rob Jetten, für die BBB deren Vorsitzende Caroline van der Plas.

Mehr zum Thema 1/

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss sich nun bis Mitte August einen anderen Stellvertreter suchen und den niederländischen Kommissarsposten neu besetzen. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie die Zuständigkeiten neu ordnet. Der erste Stellvertreterposten steht einem Sozialdemokraten zu – diese sind aber nicht in der Haager Koalition vertreten, die das Nominierungsrecht hat. Deshalb dürfte ein erfahrener Sozialdemokrat auf den Vizeposten rücken, das könnte etwa Binnenmarktkommissar Paolo Gentiloni sein. Die zerbrochene, aber noch amtierende Regierungskoalition könnte einen Vertreter der Linksliberalen oder Christdemokraten nach Brüssel senden.