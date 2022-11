Republikaner in Frankreich : Für eine Rechte, die sich nicht entschuldigt

Die Republikaner in Frankreich stecken in der Krise. Ein neuer Parteichef soll das Ruder herumreißen. Drei Männer trauen sich das zu.

Die Republikaner (LR), die französische Schwesterpartei von CDU/CSU, stellen sich neu auf und wählen Anfang Dezember einen neuen Parteivorsitzenden. Drei Kandidaten bewerben sich um das höchste Parteiamt, der 57 Jahre alte Abgeordnete Éric Ciotti, der 62 Jahre alte Senatsfraktionsvorsitzende Bruno Retailleau sowie der 36 Jahre alte Abgeordnete Aurélien Pradié. Am Montagabend stellten sich die drei in der einzigen Fernsehdebatte vor der Mitgliederabstimmung einem größeren Publikum vor.

Ciotti blieb seinen Thesen von einer Einwanderungsschwemme treu, die ihm in den Vorwahlen vor einem Jahr knapp 40 Prozent der Stimmen bescherten. Damals setzte sich die gemäßigtere Valérie Pécresse durch, die mit einem Ergebnis von 4,8 Prozent bei den Präsidentenwahlen eine historische Niederlage für die bürgerliche Rechte einstecken musste.

Ciotti glaubt, dass seine Zeit jetzt gekommen sei. Er warb für „eine Rechte, die sich nicht entschuldigt“, und ein hartes Durchgreifen in der Einwanderungspolitik. Ciotti stellte einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Kriminalität her. 25 Prozent der Häftlinge in französischen Gefängnissen seien Ausländer, sagte der Politiker von der Mittelmeerküste. Ciotti droht juristisches Ungemach, da die Finanzstaatsanwaltschaft ein Verfahren gegen seine Ex-Ehefrau wegen des Verdachts der Veruntreuung öffentlicher Mittel eingeleitet hat.

Republikaner vom „Phantom“ Sarkozy befreien

Für den Fraktionschef aus dem Senat, Retailleau, lautet das Ziel, die Partei „von den Phantomen der Vergangenheit zu befreien“. Ein „Phantom“ plagt Retailleau dabei vor allem: der frühere Präsident Nicolas Sarkozy. Nach einem Jahrzehnt in der Opposition sei es nötig, „mit der Vergangenheit zu brechen“. Er argumentierte, die Republikaner haben die Wähler enttäuscht, weil sie an der Macht nicht die Wahlversprechen zu Einwanderungskontrollen und Rückkehr der staatlichen Autorität in die Sozialbauviertel erfüllt haben. Der berühmte Spruch Sarkozys, er werde die Banlieue mit dem Hochdruckreiniger säubern, sei nie eingelöst worden. Retailleau versuchte in der Debatte, Ciotti rechts zu überholen. Er kritisierte, dass die Nationalversammlung einen Abgeordneten des Rassemblement National für seinen „Kehr heim nach Afrika“-Ausruf sanktioniert habe. Die „moralisierende Linke“ habe sich durchgesetzt, dabei sei es genau richtig, die Rückkehr illegaler Einwanderer nach Afrika zu verlangen.

Der Jüngste im Trio, Pradié, versuchte sein Profil mit der Forderung nach einer Uniformpflicht an allen Schulen und Universitäten zu schärfen. Über einheitliche Kleidungsvorschriften will Pradié einer schleichenden Islamisierung entgegenwirken. Der Abgeordnete aus dem ländlichen Wahlkreis Lot im Südwesten lehnte zudem eine Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre ab. Damit hat er der eigenen Senatsmehrheit widersprochen.

In einem Punkt ist sich das Trio hingegen einig. Eine Regierungskoalition mit der Präsidentenpartei Renaissance kommt für keinen der drei Kandidaten infrage. Zuletzt hatte Parteigründer Sarkozy seinen früheren Parteifreunden einen Pakt mit Macrons Partei empfohlen. Sollte keiner der drei Kandidaten auf Anhieb eine absolute Mehrheit erhalten, soll am 10./11. Dezember eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten stattfinden.