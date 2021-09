Verurteilung zu Haftstrafe : Eine Welle der Solidarität für Sarkozy

Das Nachspiel der Ära Sarkozy fand vor Gericht statt. Am Donnerstag ist der frühere französische Präsident wegen illegaler Wahlkampffinanzierung im Jahr 2012 in Paris zu einer Haftstrafe von zwölf Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Nicolas Sarkozy blieb der Urteilsverkündung fern. Sein Anwalt Thierry Herzog kündigte im Anschluss an, dass sein Mandant in Berufung gehen werde. Das Berufungsverfahren hat aufschiebende Wirkung.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Die Vorsitzende Richterin Caroline Viguier betonte bei der Urteilsverkündung, Sarkozy habe „bewusst darauf verzichtet, die Wahlkampfausgaben zu kontrollieren“. Es sei nicht sein erster Wahlkampf gewesen, und er sei schriftlich über das Risiko überhöhter Wahlkampfausgaben in Kenntnis gesetzt worden. „Trotzdem hat er seine Kundgebungen fortgesetzt“, sagte die Richterin.

Die Haftstrafe überschreitet das vom Staatsanwalt geforderte Strafmaß von sechs Monaten Haft ohne Bewährung. Bereits im März dieses Jahres war Sarkozy zu einer Haftstrafe von einem Jahr ohne Bewährung in einer anderen Affäre um illegale Einflussnahme und Bestechung verurteilt worden. Er strengte ebenfalls einen Berufungsprozess an. Der 66 Jahre alte Politiker ist der erste Staatschef seit Kriegsende, gegen den Haftstrafen verhängt wurden. Sein Vorgänger Jacques Chirac war zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Sarkozy spricht von „Fabel“

In Frankreich ist den Wahlkampfausgaben, die von den Steuerzahlern finanziert werden, eine Obergrenze gesetzt. Sarkozy habe diese Obergrenze um 16.247.509 Euro überschritten, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung. Mit Ausgaben in Höhe von mindestens 42 Millionen Euro hat Sarkozys Kampagne fast doppelt so viel gekostet wie damals erlaubt. Schon vor dem Strafverfahren gegen Sarkozy hatte der Verfassungsrat die mangelhafte Buchhaltung beanstandet und die staatliche Wahlkampfkostenerstattung verweigert. Sarkozys Partei drohte daraufhin der finanzielle Ruin. In einer Spendenaktion unter Sympathisanten und Mitgliedern gelang es, das nötige Geld aufzutreiben. Sarkozys Anwälte hatten deshalb argumentiert, dass ihr Mandant schon „bestraft“ worden sei.

Während der Gerichtsverhandlung im Mai und Juni beschrieb der Staatsanwalt Sarkozy als einen „fahrlässigen Kandidaten“, der sich „amerikanische Wahlkampfshows“ organisieren ließ, ohne die Finanzen zu überwachen. Sarkozy wies vor Gericht alle Vorwürfe zurück und sprach von einer „Fabel“, welche die Justiz erfunden habe. „Wo soll denn dieser in massives Gold gefasste Wahlkampf stattgefunden haben?“, fragte er. Sarkozy hatte erst denkbar spät, im Februar 2012, seine Kandidatur erklärt.

In dem hart umkämpften Wahlkampf unterlag er schließlich dem sozialistischen Herausforderer François Hollande. Hinterher bekundete Sarkozy, es hätten ihm „nur einige Wochen gefehlt“, um den Sieg davonzutragen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte ihm damals volle Unterstützung zugesichert. Zu einer gemeinsamen Kundgebung wie ursprünglich geplant kam es auf Wunsch Sarkozys aber nicht. Vor Gericht gab Sarkozy an, dass die Kommunikationsfirma Bygmalion „fiktive Kundgebungen“ und „gefälschte Rechnungen“ in Rechnung gestellt habe. „Das Geld floss aber nicht in meine Kampagne, das hätte man sonst gesehen“, sagte Sarkozy. Er bezichtigte den damaligen Generalsekretär der Partei, Jean-François Copé, sich bereichert zu haben. Copé war in einem getrennten Strafverfahren freigesprochen worden.

„Ich war stolz, seiner Regierung anzugehören“

Mit Sarkozy wurden am Donnerstag 13 weitere Angeklagte verurteilt, darunter sein stellvertretender Kampagnendirektor Jérôme Lavrilleux. Dieser hatte 2017 unter Tränen im Fernsehen gestanden, dass es zu einer Ausgabenexplosion und Korruption gekommen war. Er wurde jetzt zu einer Haftstrafe von drei Jahren, davon eines auf Bewährung, verurteilt. „Ich wusste, dass ich verurteilt werden würde. Ich habe zweifelsohne Fehler begangen“, sagte er nach der Urteilsverkündung. Auch die beiden Gründer der Kommunikationsfirma Bygmalion, Bastien Millot und Guy Alvès, wurden zu Haftstrafen von drei beziehungsweise zwei Jahren wegen Betrugs, Urkundenfälschung und illegaler Wahlkampffinanzierung verurteilt.

Sarkozy hat sich nach seiner Niederlage in den Vorwahlen seiner Partei 2016 aus dem politischen Leben zurückgezogen, wird aber von seinen Parteifreunden weiterhin zurate gezogen. Die Präsidentenanwärterin Valérie Pécresse reagierte als eine der Ersten auf das Urteil: „Nicolas Sarkozy war ein großer Präsident. Ich war stolz, seiner Regierung anzugehören. Ich weiß, dass er bis zum Schluss um seine Ehre kämpfen wird.“ Das Urteil sei „von ungewöhnlicher Härte und exorbitant“, kritisierte der rechtsbürgerliche Fraktionschef im Senat, Bruno Retailleau (LR). Präsidentschaftskandidat Xavier Bertrand teilte mit, er wolle „in dieser schwierigen Zeit“ Sarkozy seine Freundschaft und Wertschätzung bekunden. „Er kann auf meine Unterstützung zählen“, sagte Bertrand.

Der LR-Parteivorsitzende Christian Jacob sprach von einer „Justizentscheidung, die viele Bürger unseres Landes schockieren wird“. Sarkozy habe seine „Zuneigung“ und „Unterstützung“, so Jacob. Die Partei ist weiterhin zutiefst zerstritten darüber, wie sie mit dem Erbe Sarkozys umgehen soll. Auch Sarkozys Premierminister François Fillon ist in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Führungsfrage, wer die Partei in den Präsidentenwahlkampf führt, ist auf den 4. Dezember verschoben worden und soll durch einen Mitgliederentscheid geklärt werden.