Mission in Mali : Macrons Niederlage in Afrika

Erlebt Frankreich in Mali sein „Afghanistan“? Das Scheitern der voller guter Absichten Anfang 2013 begonnenen Militäroperation ist kaum mehr zu leugnen. Obwohl Frankreich sich den Kampf gegen den Terrorismus in der Wüste mehr als acht Milliarden Euro hat kosten lassen und einen hohen Blutzoll zahlte, sind „Fortschritte“ nicht zu erkennen.

Im Epizentrum der Terrorbedrohung, in Mali, sind die erklärten Ziele Frieden und politische Stabilität in weite Ferne gerückt. Nach zwei Staatsstreichen hat die Militärjunta Wahlen frühestens in „vier bis fünf Jahren“ in Aussicht gestellt. Söldner der russischen Wagner-Gruppe, die mit russischen Militärflugzeugen aus Libyen und Syrien eingeflogen wurden, haben laut französischen Informationen seit Dezember im Land Aufstellung genommen. Der hoch verschuldete malische Staat lässt sich die Söldnerdienste 1,5 Millionen Euro im Monat kosten. Hinzu kommen Konzessionen in den malischen Goldminen.