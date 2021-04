Corona-Maßnahmen in Frankreich : Opposition wettert gegen Macrons Führungsstil

In Frankreich kocht der Zorn über die einsamen Entscheidungen des Präsidenten im Corona-Krisenmanagement hoch. Am Tag nach Emmanuel Macrons Beschluss, Schulen und nicht-wesentliche Geschäfte im ganzen Land zu schließen, hat sich am Donnerstag die Wut darüber in der Nationalversammlung entladen. Die Abgeordneten aller Oppositionsparteien beschwerten sich darüber, nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden worden zu sein und boykottierten die Abstimmung.

Der Ärger ist besonders groß, weil Macron noch Ende Januar Warnungen der Wissenschaftler vor einer schnellen Ausbreitung der britischen Virusmutante ignoriert und auf präventive Beschränkungen verzichtet hatte. 80 Prozent aller Infektionen gehen jetzt auf die britische Variante zurück. Die Inzidenzrate wächst schnell, „Innerhalb von zwei Wochen haben sich die Fälle um 55 Prozent erhöht und belaufen sich auf 38.000 pro Tag“, sagte Premierminister Jean Castex in der Nationalversammlung. Deshalb habe man sich zum Handeln entschlossen. Doch die Abgeordneten fühlen sich missachtet, weil ihre Stimme nur der Form halber zählt, ihre Erfahrungen nicht berücksichtigt wurden.

„Kritik der Krisenkommentatoren“

„Die Vorladung am Tag nach den Ankündigungen des Präsidenten zeugt von der absoluten Verachtung des Monarchen für das Parlament und das Volk“, empörte sich der kommunistische Abgeordnete André Chassaigne. „Die Debatte ist eine Schande für das französische Parlament. Sie hat keinerlei Nutzen und wird keine Folgen haben. Alles ist bereits entschieden und wir sollen dazu applaudieren“, beklagte der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon. Der „präsidiale Monarch“ halte sich für den besten Virologen Frankreichs.

Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hatte am Vortag in einem Zeitungsgespräch gesagt: „Der Präsident hat eine wirkliche Expertise auf dem Gebiet der Pandemie erworben. Einer Intelligenz wie der seinen ist das Thema nicht unzugänglich.“ Schon zuvor hatten Berater des Präsidenten in der Presse verbreitet, dass Macron die jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse schneller und besser analysiere als die Mitglieder seines Wissenschaftsrates.

In der Nationalversammlung überwog bei der Opposition der Eindruck, dass der Präsident alleinherrlich entscheidet. Der Vorsitzende der Mitte-Fraktion „Freiheiten und Territorien“, Bernard Plancher, lehnte es ab, dass „das Parlament als Fußabtreter missbraucht wird“. Der Präsident „hört auf niemanden, nicht auf die Wissenschaftler, nicht auf die Lehrkräfte, und auch nicht auf die lokalen oder nationalen Volksvertreter“, kritisierte Plancher. Die rechtsbürgerliche Partei UDI sprach von einem „Maskenspiel“, in dem das Parlament nur eine Statistenrolle spielen solle. Die rechtsbürgerliche Partei der Republikaner (LR) hatte schon vor Beginn der parlamentarischen Debatte angekündigt, dass sie die Abstimmung aus Protest über das Verfahren boykottieren werde. Der Vorsitzende der Regierungsfraktion, Christophe Castaner, verbat sich die „Kritik der Krisenkommentatoren“.

Castex nennt keine konkreten Daten

Regierungschef Castex erläuterte, dass alle nicht-wesentlichen Geschäfte bis zum 3. Mai in ganz Frankreich schließen. Reisen zwischen den Regionen wie auch ins EU-Ausland dürfen nur noch aus triftigem Grund unternommen werden. Für die Osterfeiertage gebe es aber eine gewisse Toleranz. Die Schüler kehren nach den Osterfeiertagen nicht in den Präsenzunterricht zurück, sondern werden vier Tage Online unterrichtet. Die Frühlingsferien, die eigentlich nach Regionen gestaffelt sind, werden im ganzen Land zwischen dem 12. und 26. April sein. In der letzten Aprilwoche dürfen nach Planungen der Regierung Kindergartenkinder und Grundschüler in den Präsenzunterricht zurückkehren, während in der Mittel- und Oberstufe der Online-Unterricht aufgenommen wird. Anfang Mai sollen alle Kinder wieder in die Schulen zurückkehren.

Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 19 und 6 Uhr bleibt gültig. Tagsüber dürfen sich Franzosen frei im Umkreis von zehn Kilometern ihrer Wohnung bewegen. „Die Herausforderung der nächsten Wochen ist nicht auf neue Regeln begrenzt“, sagte Castex in der Nationalversammlung. Es gehe darum, dass sich die Mitbürger der Regeln bemächtigten und diese zum Schutz aller einhielten. Versammlungen von mehr als sechs Personen sind verboten. Polizisten und Gendarmen sollen darüber wachen, dass sich in Parks und anderen Außenflächen nicht mehr Leute versammeln. Es wird zudem ein striktes Alkoholverbot im öffentlichen Raum verhängt.

Anders als Präsident Macron verzichtete Castex in seiner Rede, Daten für mögliche Öffnungen zu nennen. Macron hatte den Franzosen „Licht am Ende des Tunnels“ in Aussicht gestellt und von Lockerungen von Mitte Mai an gesprochen. Im Elysee-Palast hofft man darauf, dass sich mit wachsendem Erfolg der Impfkampagne die Situationen in den verschiedenen EU-Ländern angleichen. Es habe niemals eine „Wette“ gegeben, denn auf die Gesundheit der Franzosen könne man nicht wetten. Aber im Elysée-Palast habe man sehr bewusst abgewogen zwischen dem sozialen und wirtschaftlichen Preis eines Lockdowns und dem gesundheitlichen Nutzen. Die Schwierigkeit sei, dass die psychologischen und sozialen Folgen sowie die Konsequenzen für das Bildungsniveau der Kinder erst mit Verzögerung wahrgenommen würden.