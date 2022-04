Jean-Luc Mélenchon : Kann dieser Mann die Rechtspopulistin Le Pen schlagen?

Aktualisiert am

Jean-Luc Mélenchon ist die letzte Hoffnung der Linken in Frankreich – und ist stolz darauf, der Alptraum der Eliten zu sein. Kann er den Einzug Marine Le Pens in die Stichwahl um das Präsidentenamt verhindern?

Für einen NATO-Austritt: Jean-Luc Mélenchon bei einer Wahlkampfkundgebung am 3. April in Toulouse Bild: AFP

Auf der Titelseite der Zeitung „Libération“ darf Jean-Luc Mélenchon am Dienstag schon träumen, dass er im entscheidenden Duell der französischen Präsidentenwahlen steht. Tatsächlich hat sich der 70 Jahre alte linke Volkstribun mit seinem Redetalent und einem professionell organisierten Wahlkampf den Rang des aussichtsreichsten Kandidaten der Linken erkämpft. Laut der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Harris-Interactive liegt er mit 17 Prozent weit vor der Sozialistin Anne Hidalgo mit zwei Prozent und dem Grünen Yannick Jadot mit fünf Prozent. Von den zwölf Präsidentschaftskandidaten sind die Hälfte dem linken Parteienspektrum zuzuordnen. Mélenchon hat sich seinen Vorsprung mit einer langen Tournee durch Frankreich erarbeitet.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Am Dienstag griff er zu einem Mittel, das ihm schon 2017 viel Aufmerksamkeit bescherte. Er ließ seine Kundgebung in Lille als Hologramm auf Bühnen in gleich elf anderen französischen Städten projizieren. Während Emmanuel Macron sich auf die Staatsgeschäfte konzentriert, hofft er die Dynamik zu seinen Gunsten weiter auszubauen.