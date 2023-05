Will in die EU: Wolodymyr Selenskyj trifft Emmanuel Macron. Bild: dpa

Frankreich ist unter der Führung von Präsident Emmanuel Macron dabei, die jahrzehntelange Abwehrhaltung gegenüber der EU-Erweiterung abzulegen. Unter französischer EU-Ratspräsidentschaft wurden der Ukraine und Moldau die EU-Beitrittsperspektive eröffnet. Der Präsident treibt die geopolitische Dynamik fortan mit an, statt zu bremsen, wie es der frühere Staatschef Jacques Chirac vor der Osterweiterung tat.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Die Entwicklung in Paris ist alles andere als selbstverständlich. Chirac hat das Misstrauen in den Erweiterungsprozess in die Verfassung einschreiben lassen. Verfassungsartikel 88-5 besagt, dass EU-Beitrittskandidaten (ab 2004) vor der Aufnahme von den Franzosen in einem Referendum oder von Dreifünftelmehrheiten in beiden Parlamentskammern bestätigt werden müssen. Macron war lange ein Skeptiker und bewertete die Aufnahmeprozesse als zu bürokratisch. Im November 2019 blockierte er mit seinem Veto vorübergehend Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien.