Streit in Frankreich : Eine vulgäre Geste und ein fragiles Bündnis

Der französische Justizminister Eric Dupond-Moretti bei der Nationalversammlung im Parlament in Paris Bild: AFP

Es sei nicht geboten, in der Nationalversammlung „einen Stinkefinger“ zu zeigen, hat der französische Parlamentsminister Olivier Véran am Mittwoch gesagt. Bei der traditionellen Pressekonferenz nach der Regierungskabinettsitzung im Elysée-Palast in Paris ging es nicht etwa um ausfällige linke Abgeordnete, sondern um Justizminister Eric Dupond-Moretti.

Der französische Siegelbewahrer, so sein offizieller Titel, hatte den Fraktionsvorsitzenden der Republikaner (LR) nach dessen Rede im Parlament am Dienstagnachmittag gleich zweimal mit der obszönen Geste bedacht. Er hatte sich offensichtlich über die Worte des LR-Fraktionschefs Olivier Marleix geärgert, der im Parlament daran erinnerte, dass gegen den Justizminister ein Strafverfahren läuft und elf Abgeordnete der Regierungsfraktion strafrechtlich verurteilt worden seien.

Sitzungspräsidentin Élodie Jacquier-Laforge vom Koalitionspartner Modem reagierte sichtlich fassungslos: „Herr Minister! Sie können doch den Abgeordneten keinen Stinkefinger zeigen!“. „Nicht nur einen Stinkefinger, zwei“, erwiderte Dupond-Moretti. Die Sitzung wurde unterbrochen. Später sagte er, es habe sich nicht um eine „adäquate Geste“ gehandelt. Erst nach einer weiteren Unterbrechung und am späten Abend rang er sich zu einer „Entschuldigung“ durch.

Minderheitsregierung auf die Stimmen der Republikaner angewiesen

Die Stimmung ist auch am Mittwoch angespannt geblieben. Der LR-Fraktionsvorsitzende Olivier Marleix hat schriftlich Parlamentspräsidentin Yael Braun-Pivet darum gebeten, die Filmmitschnitte einsehen zu können. Er äußerte sich im Radiosender RTL bestürzt über den Sittenverfall: „Der Justizminister hat das Parlament beleidigt.“ Er erwarte eine Reaktion von Präsident Macron.

Der Zwischenfall ist auch deshalb heikel, weil die Minderheitsregierung unter Premierministerin Elisabeth Borne auf die Stimmen der Republikaner angewiesen ist, um die Rentenreform durch das Parlament zu bringen. Die Vorsitzende der Regierungsfraktion, Aurore Bergé, hat ihren eigenen Abgeordneten bereits mit Fraktionsausschluss gedroht, sollten sie der umstrittenen Rentenreform nicht zustimmen. Doch gegenüber den Republikanern fehlt dieses Druckmittel. Der soziale Flügel der Republikaner um den Abgeordneten Aurélien Pradié hat am Mittwoch Gespräche mit dem CFDT-Gewerkschaftschef Laurent Berger geführt, um die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre noch zu verhindern.

Borne hat sich zu dem Zwischenfall im Parlament bislang nicht geäußert. „Die Geste ist bezeichnend für die Art und Weise, wie die Regierung auf die Nationalversammlung blickt“, sagte die Grünen-Vorsitzende Marine Tondelier. „Nichts läuft mehr rund in unserem Land, in der Politik ist der Respekt verloren gegangen.“ Der sozialistische Parteivorsitzende Olivier Faure sagte, in jeder anderen Demokratie hätte die Regierungschefin nach einer derartigen Entgleisung den Justizminister entlassen. Die RN-Fraktionsvorsitzende Marine Le Pen sagte, Dupond-Moretti sei diskreditiert und müsse zurücktreten. „Ein Stinkefinger ist des Amtes unwürdig“, sagte die linke Fraktionsvorsitzende Mathilde Panot.