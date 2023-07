Tränengaseinsatz in Paris am Sonntag Bild: AFP

Die kurzfristige Absage seines Staatsbesuchs in Deutschland zeigt, dass Emmanuel Macron die Kontrolle über das Geschehen in Frankreich entgleitet. Von den vielen Krisen, die seine Präsidentschaft kennzeichnen, ist die jetzige die gefährlichste. Anders als zur Zeit der Gelbwesten-Bewegung oder während der Rentendemonstrationen kann Macron weder den Frieden mit Abgabenerleichterungen und Bürgerdebatten wiederherstellen noch die Proteste einfach aussitzen. Je länger die Unruhen währen, umso mehr schwindet das Vertrauen der Bürger in Macrons Führungsstärke. Ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris wächst auch im Ausland die Erwartung, dass die Regierung die Sicherheit schnell wieder herstellt.

Derzeit drängt sich ein gegenteiliger Eindruck auf. Aus den Vorstädten greifen die Krawalle auf die Innenstädte über. In Paris, Marseille oder Lyon gelingt es der Polizei trotz eines Großaufgebots nicht, Plünderungen zu verhindern. Die Champs-Elysées mussten teilweise abgeriegelt werden. Politiker werden tätlich angegriffen. Das Auto einer Bürgermeisterin wurde mit Feuerwerkskörpern und anderen Wurfgeschossen bombardiert, bis sie sich schockiert befreien konnte. Das Wohnhaus eines Bürgermeisters wurde nachts überfallen, seine Frau und Kinder blieben verletzt zurück.

Der elterlichen Autorität entglitten

Schulen, Bibliotheken, Kulturstätten, Rathäuser und Polizeikommissariate werden in Brand gesetzt. Schon haben Eltern in etlichen Vorstädten Bürgerwehren gebildet, um die Schulen ihrer Kinder zu schützen. Die Gewalttäter gehen nach einem Drehbuch vor, das den düstersten Prophezeiungen der extremen Rechten zu entspringen scheint.

Nach den Terroranschlägen im Jahr 2015 hatte sich sofort ein parteiübergreifender Konsens darüber eingestellt, dass der Rechtsstaat gegen den Angriff von innen verteidigt werden müsse. Doch von einem politischen Schulterschluss für Recht und Ordnung ist derzeit nichts zu sehen. Führende Stimmen aus der stärksten linken Partei LFI haben die Eruption der Gewalt zum französischen George-Floyd-Moment stilisiert und sich Aufrufen zu Ruhe und Vertrauen in die Justiz verweigert. Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon, der vor einem Jahr annähernd 22 Prozent der Stimmen holte, forderte die Auflösung der Polizei. Auch wichtige Grüne wollen in dem Erschießungstod eines Jugendlichen durch einen Verkehrspolizisten keinen Fall für die Justiz sehen, sondern führen ihn auf systemischen Rassismus der Polizei zurück.

Der Vergleich mit den dreiwöchigen Banlieue-Unruhen im Spätherbst 2005 bietet wenig Anlass zur Beruhigung. Das Internet ist ein schnellerer Brandbeschleuniger, als es die Fernsehbilder waren, die vor 18 Jahren die Krawalle befeuerten. Auf Tiktok und Snapchat peitschen sich die teils sehr jungen Täter gegenseitig zu immer neuen Exzessen auf. Bei den ersten Gerichtsterminen haben Randalierer zu Protokoll gegeben, welch wichtige Rolle das kollektive Erleben für sie spielt. Ein Angeklagter sprach von der Euphorie des Gewaltrausches. Der elterlichen Autorität sind viele der minderjährigen Täter entglitten. Der Netflix-Film „Athena“ zeigt anschaulich die Mechanismen einer völlig enthemmten Gewalt in den multiethnischen Vorstädten Frankreichs.

Monokausale Erklärungen wie Masseneinwanderung oder Polizeigewalt greifen zu kurz. Das Scheitern des französischen Integrationsmodells hat sich lange angebahnt. Nicht nur Macron dürfte sich an die mahnenden Abschiedsworte seines vormaligen Innenministers Gérard Collomb erinnern. Bei seinem Rücktritt gestand der Sozialdemokrat, dass der Rechtsstaat in der Banlieue auf dem Rückzug sei. Vielerorts herrsche das Recht des Stärkeren, Islamisten und Rauschgifthändler hätten ganze Viertel unter ihrer Kontrolle. Das Misstrauen gegen die Polizei habe weite Bevölkerungsteile erfasst. „Noch leben wir Seite an Seite, aber ich befürchte, dass wir bald gegeneinanderstehen“, sagte Collomb im Jahr 2018.

Gescheiterte Hoffnungen

Der „Hass“, so der Titel eines 1995 entstandenen Films über die Vorstädte, nährt sich vor allem aus gescheiterten Hoffnungen. Dabei hat die Banlieue auch viele Erfolgsgeschichten zu erzählen. Aber die staatlichen Institutionen sind zusehends damit überfordert, das Erziehungsversagen in dysfunktionalen, entwurzelten Familien auszugleichen. Das französische Schulwesen mit seinen chronisch schlecht bezahlten Lehrern hat es in vielen Fällen nicht vermocht, das Versprechen vom Aufstieg über Bildung zu erfüllen. Die von Macron begonnene Bildungsoffensive in der Banlieue mit verkleinerten Klassenstärken in den wichtigsten Grundschuljahren hat daran (noch) nichts geändert.

Die Gewalteruption verheißt nichts Gutes für das Land. Sollte es Macron nicht gelingen, die Situation schnell zu befrieden, dürfte dies den Parteien am rechten Rand weiteren Auftrieb bescheren. Marine Le Pen braucht die Ereignisse nicht einmal zu kommentieren.