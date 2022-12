Rechte fürchtet WM-Krawall : „Sind wir noch in Frankreich?“

Über den Champs-Élysées in Paris liegt ein Hauch von Déjà-vu. Die Einzelhändler haben die Sperrholzbeschläge für ihre Schaufenster aus den Depots geholt. Seit den wöchentlichen Gelbwesten-Protesten gibt es kaum noch ein Geschäft, das seine Auslagen nicht schützt. Viele Ladenbesitzer haben in schwere Eisenrollläden investiert.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Die Prachtavenue in der französischen Hauptstadt rüstet sich für das WM-Halbfinale Frankreich–Marokko an diesem Mittwochabend. Innenminister Gérald Darmanin hat das Polizeiaufgebot verstärken lassen. 5000 Polizisten sollen auf der vorweihnachtlich beleuchteten Avenue für Ordnung sorgen. Zum Nationalfeiertag am 14. Juli hatten 12.000 Sicherheitsbeamte die Hauptstadt gesichert. Die Furcht vor Krawallen ist auch in anderen Städten groß. „Sind wir noch in Frankreich?“, fragte der neue Parteivorsitzende der Republikaner (LR), Éric Ciotti. In Nizza seien schon nach dem Einzug ins Halbfinale Straßenbahnen und Polizisten von Fans der marokkanischen Elf attackiert worden.