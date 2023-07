Aktualisiert am

Französische Außenministerin : „Wir sollten härter auf die Entwicklung in Mali reagieren“

Die französische Außenministerin Catherine Colonna über deutsche Naivität gegenüber der Gruppe Wagner in Mali, Berlins neue China-Strategie und die anstehende Indopazifik-Reise Emmanuel Macrons.

Emmanuel Macron und Catherine Colonna am 12. Juli in Vilnius Bild: AFP

Frau Ministerin, Iran, die Türkei, Aserbaidschan und Algerien haben Frankreich wegen der Unruhen öffentlich kri­tisiert. Hat der internationale Ruf Frankreichs Schaden genommen?

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Die Hauptsache ist, dass die republikanische und demokratische Ordnung wiederhergestellt wurde. Man muss die Gründe in ihrer Komplexität verstehen. Es gibt ei­ne Reihe von Herausforderungen: bei der elterlichen Erziehung, in der Schule, beim Zugang zu Beschäftigung, bei der Wohnungssuche, sogar bei der Kultur. Gleichzeitig macht Frankreich Fortschritte, unsere Wirtschaftsergebnisse sind gut.

Mit der Reindustrialisierung, dem Rückgang der Arbeitslosigkeit, einem besseren Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und dem grünen Übergang wurde eine neue Dynamik in Gang gesetzt. Und glücklicherweise strömen die Touristen in unser schönes Land. Einige Länder mit einer katastrophalen Bilanz bei den Menschenrechten hielten es für angebracht, uns zu belehren: Man könnte darüber lächeln, wenn ihre Bevölkerungen nicht so sehr darunter leiden würden.