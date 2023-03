Frankreich ist die einzige Atommacht in der EU. Doch die französische Armee ist annähernd so blank wie die Bundeswehr. Und das ist nicht das einzige Problem.

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den franzö­sischen Führungsanspruch in Europa auf die Probe gestellt. An der Spitze der einzig verbliebenen Atommacht in der EU ist Präsident Emmanuel Macron nicht müde ge­worden, sein Land als militärische Leitnation zu positionieren. Eine Hauptforderung seiner Rede an der Sorbonne im Jahr 2017 war, Europa müsse, ergänzend zur NATO, selbständig handlungsfähig sein. Mehr als fünf Jahre sind seither vergangen, doch im Streben nach europäischer Autonomie ist Frankreich alles andere als vorbildlich.

Die französische Armee ist annähernd so blank wie die Bundeswehr und hat im Zuge der Hilfsanfragen aus Kiew große Defizite bei Aus­stattung und Nachschub offenbart. Bei Kampfpanzern beispielsweise gibt es eine Kapazitätslücke, seit die Produktion der „Leclerc“ im Jahr 2008 eingestellt wurde. Die Daten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft dokumentieren, dass Frankreich bei der militärischen Unterstützung der Ukraine nur im Mittelfeld liegt. Paris hat die Zahlen angezweifelt, aber es ist unbestritten, dass Deutschland mehr Rüstungsgüter liefert als Frankreich.

Die Gelegenheit, angesichts des schwersten bewaffneten Konflikts in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs europäische Führungsstärke zu zeigen, ist ausgerechnet unter französischer EU-Ratsprä­sidentschaft verpasst worden. Das schmälert nicht die Leistung Ma­crons, die EU bei den Sanktionen gegen Russland zusammengehalten und in Rekordzeit über die Beitrittsperspektive für die Ukraine und Moldau entschieden zu haben. Im Ernstfall bleibt jedoch Amerika die mili­tärische Führungsnation Europas.

Das liegt nicht nur, aber auch an Macron, der bis zuletzt eine Verständigung mit Russland durch die Wiederbelebung des Minsk-Prozesses für möglich hielt. Seine nach der mili­tärischen Aggression fortgesetzten Ver­suche einer solitären Telefon­diplomatie mit dem Kreml waren für die Kursbestimmung der EU nicht förderlich. Auch im deutsch-franzö­sischen Zusammenspiel gelang zu­nächst keine Korrektur. Zum Unverständnis bei den Partnern an der NATO-Ostflanke trugen Macrons Äu­ßerungen zu Sicherheitsgarantien für Russland ebenso bei wie seine Aussage, Moskau dürfe nicht gedemütigt werden. Eine Spur des Misstrauens bleibt, auch wenn Wolodymyr Selenskyj Macron kürzlich eine veränderte Haltung gegenüber Putin bescheinigte.

Harsche Kritik an der NATO

Dem Präsidenten fällt es sichtlich schwer, Frankreich in der sich rasch verändernden geopolitischen Landschaft zu verorten. Seine harsche Kritik an der NATO hat er zwar revidiert, aber seine Reden wie zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz bleiben von einer gewissen Distanz zum transatlantischen Bündnis geprägt.

In der im November vorgestellten Sicherheitsstrategie schreibt Macron Frankreich in der NATO die Rolle des „beispielhaften Verbündeten“ zu, der einen „pragmatischen Ansatz“ verfolge. Die Armee solle bis 2030 eine „starke transatlantische Verankerung“ aufweisen, heißt es in der Re­vue nationale stratégique weiter. Das klingt so, als werde für Macron europäische Sicherheit auf absehbare Zeit transatlantisch definiert.

Die Botschaft ist aber nicht eindeutig, hat der Präsident doch zu­gleich sein Angebot erneuert, mit den EU-Partnern über die nukleare Abschreckung Frankreichs und deren Rolle für Europa zu reden. Der Zeitpunkt für diesen Vorstoß mutet sonderbar an angesichts der wiederholten nuklearen Drohungen Russlands. Macrons erneuerte Forderung nach einem europäischen Platz bei Rüstungskontrollgesprächen zwischen Moskau und Washington wirkt wie aus der Zeit gefallen.

Anspruch und Wirklichkeit

Frankreich will bis 2030 insgesamt deutlich mehr als 400 Milliarden Euro für seine Verteidigung ausgeben, eine deutliche Erhöhung des Etats. Die Fi­nanzierung jedoch ist unklar. Pariser Großmachtpläne wie eine verstärkte militärische Präsenz im indopazifischen Raum stoßen immer häufiger an die finanziellen Grenzen einer In­dustrienation, deren Außenhandelsdefizit sich 2022 auf fast 164 Milliarden Euro belief.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Das gilt auch mit Blick auf Frankreichs Rolle als militärische Ordnungsmacht auf dem afrikanischen Kontinent. Der Schock über das Scheitern in Mali sitzt tief. Macron hatte 2017 nicht die Kraft aufgebracht, den Einsatz zu beenden. Er hat sich der Illusion einer Lösung durch Truppenverstärkung hingegeben, um schließlich von dem Militärregime zum Rückzug gezwungen zu werden. In Burkina Faso hat sich, wenn auch bei geringerer Truppenpräsenz, das Szenario wiederholt.

Nun plant Macron, die militärische Kooperation in Afrika grundsätzlich zu überdenken. Es ist fraglich, ob daraus eine europäische Neubestimmung wird, solange der deutsch-französische Interessenausgleich so schlecht funktioniert.