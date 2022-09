Comeback für den Reformer? : Zerknirscht wirkt Macron nur einmal

Der Ukrainekrieg schien Macrons Reformwillen zu brechen. Aber jetzt will Frankreichs Präsident die schon mehrmals aufgeschobene Rentenreform vorantreiben. In Afrika und Asien will er für eine Verurteilung Russlands werben.

Nach einer halben Stunde hat Emmanuel Macron seine Anzugjacke ausgezogen und krempelt die Ärmel seines weißen Oberhemdes hoch. Anpackend und kämpferisch, so tritt er am Montagabend vor den Journalisten der „Presse présidentielle“ auf und so will er angesichts der großen geopolitischen Umwälzungen wahrgenommen werden. Der Umbau des französischen Sozialstaates müsse jetzt erst recht vorangebracht werden. Die große Rentenreform, die so oft schon aufgeschoben wurde, will er bis Sommer 2023 geschafft haben. Frankreich habe keine Zeit zu verlieren. In der Energiefrage ist er mehr denn je von der Notwendigkeit europäischer Solidarität überzeugt, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu verringern. Die Franzosen stimmt er auf „Anstrengungen“ ein, das Wort „Opfer“ mag er nicht.

Kämpferisch klingt er gegenüber Russland. Die Ukraine müsse siegen, sagt er und bewertet die Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive als gute Neuigkeit. Er hält nichts davon, sich mit Waffenlieferungen zu brüsten und eine Rangliste der größten Unterstützer der Ukraine zu erstellen. Frankreich sei vor dem russischen Angriff der größte Waffenlieferant gewesen und habe seit der Invasion die Anfragen aus Kiew stets positiv beschieden. Macron will nicht akzeptieren, dass sich die EU spalten lässt, in gute und zögerliche Helfer. Frankreich intensiviere seine militärische Hilfe, wann immer das nützlich sei.