Frankreich beansprucht, dass die Europäer die künftige europäische Sicherheitsordnung aktiv mitgestalten. Das hat Präsident Emmanuel Macron zum Abschluss der Konferenz über europäische Luftverteidigung in Paris am Montagabend betont. Dazu zählt für Macron auch, Gewissheiten von gestern zu hinterfragen. Der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine stand Frankreich jahrelang skeptisch und abwehrend gegenüber.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Doch Macron hat seine Meinung revidiert. Die NATO müsse der Ukraine „alle Perspektiven geben, auf die sie Anspruch hat“. So formulierte Macron es beim jüngsten Gipfeltreffen zwischen Frankreich, Deutschland und Polen am 12. Juni. Er deutete damit auch öffentlich ein strategisches Umdenken an. Frankreich, das bislang mit Deutschland zu den Bedenkenträgern zählte, will fortan Druck machen, damit der Ukraine ein konkreter Fahrplan für die Aufnahme in die NATO angeboten wird.