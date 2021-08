Frankreich : Wieder protestieren Zehntausende gegen Corona-Regeln

Das vierte Wochenende in Folge gehen viele Menschen in Frankreich gegen die Pandemie-Politik ihrer Regierung auf die Straße. Die vierte Corona-Welle rollt derweil weiter durchs Land.

In Frankreich haben das vierte Wochenende in Folge Zehntausende gegen Gesundheitspass und verschärfte Corona-Regeln demonstriert. Kundgebungen gab es am Samstag wieder in der Hauptstadt Paris, aber auch in zahlreichen anderen Städten. In Nizza am Mittelmeer gingen nach einem Bericht des Nachrichtensenders BFMTV zwischen 10.000 und 20.000 Menschen auf die Straße. Am vergangenen Wochenende waren es nach offiziellen Angaben landesweit insgesamt mehr als 200.000 Teilnehmer in rund 150 Städten gewesen. Vertreter der Polizei gingen am Samstag von einer ähnlichen breiten Teilnahme aus.

Am Donnerstag hatte der französische Verfassungsrat die umstrittene Impfpflicht für das Personal im Gesundheitswesen sowie den so genannten Gesundheitspass gebilligt, der Aufschluss über einen Negativ-Test oder eine Impfung gibt. Ab Montag muss nun beim Betreten von Restaurants und Cafés, Gesundheitseinrichtungen, manchen Einkaufszentren, Messen und Jahrmärkten sowie für Fernreisen in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Impfung, eine Genesung oder ein negativer Test nachgewiesen werden. Dies galt seit Juli schon für Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

Kritiker sprechen von einer „Impfpflicht durch die Hintertür“. „Ich bin nicht unbedingt Impfgegner“, sagte der Informatiker Stéphane. Der 50 Jahre alte Demonstrant war mit seiner Frau und seinen zwei jugendlichen Kindern zum Protestmarsch nach Paris gekommen. „Es stört mich, dass man mir diese Impfung aufzwingt, und es macht mir Angst wegen meiner Kinder.“

Für Alexandre Fourez ist die Demonstration in Paris nach eigenen Angaben die erste. „Das Problem mit dem Gesundheitspass ist, dass er uns aufgezwungen wird“, sagte auch der 34 Jahre alte Mann. Zudem falle es ihm schwer zu glauben, dass die Regelung am Ende tatsächlich zeitlich begrenzt bleiben werde.

Oppositionspolitiker hatten das umstrittene Gesetz dem Verfassungsrat zur Prüfung vorgelegt. Sie sahen das Prinzip der Gleichheit aller Bürger in Gefahr und verwiesen auf den niedrigeren Anteil Geimpfter in ärmeren Bevölkerungsschichten.

Frankreich steckt derzeit in der vierten Corona-Welle. Innerhalb einer Woche gab es landesweit zuletzt etwa 225 neue Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Bundesregierung stuft größere Teile Südfrankreichs nun als Corona-Hochrisikogebiet ein. Dies gilt von Sonntag an unter anderem für die Provence, die Côte d’Azur, und die Insel Insel Korsika. Betroffen sind auch französische Überseegebiete wie Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin und St. Barthélemy.