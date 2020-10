Pekings Geschichtspolitik : Wie China eine Ausstellung in Frankreich zensieren wollte

China will die Rolle Dschingis Khans, hier eine Statue in Ulaanbaatar in der Mongolei, umdeuten. Bild: Reuters

Am vergangenen Samstag sollte im früheren Schloss der Herzoge der Bretagne in Nantes eine Großausstellung über Dschingis Khan und das Mongolenreich eröffnet werden. Doch Museumsdirektor und Ausstellungsleiter Bertrand Guillet hat die Ausstellungseröffnung auf Oktober 2024 vertagt – „weil China die Ausstellung zensiert hat“. Im Gespräch mit der F.A.Z. schildert Guillet, wie die Kulturerbe-Behörde in Peking schrittweise die Ausstellung sabotiert habe.

Zunächst seien nur „Bedenken“ bei der Verwendung der Begriffe Dschingis Khan, Mongole und Reich im Titel der Ausstellung geäußert worden. „Wir haben eingewilligt, den Titel zu ändern“, sagt Guillet. Man habe sich auf „Söhne des Himmels und der Steppen“ verständigt und nur im Untertitel „Dschingis Khan und die Entstehung des Mongolenreichs“ geschrieben. Doch die Leihgaben aus dem Museum Hohhot in der Inneren Mongolei seien weiterhin blockiert gewesen und hätten kein Ausreisevisum in Peking erhalten. Die Kulturerbe-Behörde habe daraufhin von der Museumsleitung in Nantes verlangt, weder in der Ausstellungsbeschriftung noch im Katalog oder in digitalem Zusatzmaterial die Begriffe Dschingis Khan, Mongole und Reich zu erwähnen.