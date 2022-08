Karrieresprungbrett Berlin : Französische Botschafterin wechselt ins Außenministerium

Sie sei stolz gewesen, als erste Frau die französische Botschaft in Deutschland geleitet zu haben, hat Anne-Marie Descôtes in ihrem Abschiedsbrief vermerkt. Zurück an der Seine feiert die 62 Jahre alte Diplomatin von neuem eine Premiere. Als erste Frau wirkt sie fortan als Generalsekretärin im Außenministerium, dem höchsten Posten nach der Außenministerin. Das Amt des Generalsekretärs war ursprünglich geschaffen worden, um eine neue Verwendung für den damaligen französischen Botschafter in Berlin, Jules Cambon, bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu finden. Der Posten hat sich über die Jahrzehnte zu einer Schlüsselstelle entwickelt, über die alle wichtigen außenpolitischen Weichenstellungen laufen.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Die Germanistin Descôtes, die sich fünf Jahre lang in Berlin um die deutsch-französische Verständigung verdient machte, steht für den fortgesetzten Annäherungswunsch Präsident Macrons. Descôtes hatte als Botschafterin frühzeitig das deutsche Rüstungsexportkontrollsystem kritisiert, das sie als „nicht restriktiv, sondern unberechenbar“ bewertete. Die „Zeitenwende“ sollte ihr Recht geben. In der Vereinigung „Frauen und Diplomatie“ engagierte sie sich für eine aktive Frauenförderung im Außenministerium und machte sich im Rahmen der Aktion „Niemals ohne sie“ dafür stark, dass bei internationalen Konferenzen und Debatten immer auch Frauen auf dem Podium sitzen. In Deutschland war das nicht immer selbstverständlich.

Sie hat ihr neues Amt in Paris zu einem schwierigen Zeitpunkt angetreten. Die schrittweise Auflösung des Diplomatischen Korps, wie sie Präsident Macron verfügt hat, stößt auf großen Unmut vor allem unter jüngeren Diplomaten.

Mehr zum Thema 1/

Ihr Nachfolger in Berlin wird der bisherige Generalsekretär im Quai d’Orsay, Francois Delattre. Als früherer Botschafter in Ottawa, Washington und bei den Vereinten Nationen hat er mehr als ein Jahrzehnt auf dem amerikanischen Kontinent gelebt. Zu Beginn seiner diplomatischen Laufbahn lernte der Absolvent der Universität Sciences Po und der ehemaligen Elitehochschule ENA noch die französische Botschaft in Bonn kennen.

Der 58 Jahre alte Diplomat verfolgt seit langem die deutsche Debatte, einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat anzustreben. Die Idee eines europäischen UN-Sitzes lehnt er ab. Das sei eine „vermeintlich gute Idee“, die aber dem Ziel widerlaufe, den Sicherheitsrat zu erweitern und Deutschland einen eigenständigen Sitz zu garantieren. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern hat als Generalsekretär bereits enge Kontakte ins Kanzleramt und ins Außenministerium geknüpft.