Éric Zemmour : Der französische Rechtsaußen der Reichen

Saint-Tropez, Grimaud, Gassin, Saint-Paul-de-Vence und Saint-Jean-Cap-Ferrat: Das ist nicht die Liste der teuersten französischen Urlaubsorte an der Côte d’Azur, sondern der besten Wahlergebnisse für Éric Zemmour. Der Präsidentschaftskandidat von ganz rechts, der den „Selbstmord Frankreichs“ verhindern will, hat an der Riviera zwischen 17 und 22 Prozent der Stimmen erhalten. Mit einem Ergebnis von rund sieben Prozent landesweit, verfehlte Zemmour den Einzug in die Stichwahl Eine Analyse seiner Wahlergebnisse zeigt, dass sein Kulturkampf gegen den Islam aber ein starkes Echo in der französischen Oberschicht entfaltet hat. In den großbürgerlichen Vierteln der Hauptstadt Paris erzielte Zemmour seine besten Ergebnisse.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Das ist umso bemerkenswerter, weil seine rechte Konkurrentin Marine Le Pen, die in der Stichwahl gegen Präsident Emmanuel Macron antritt, in Paris nie Fuß fassen konnte. Im großbürgerlichen 16. Arrondissement, das sich vom Trocadéro bis zum Stadtwald Bois de Boulogne erstreckte, kam Zemmour auf 17,5 Prozent der Stimmen. Es war dort zu heftigen Protesten gekommen, als die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Rand des Stadtparks ein Heim für Obdachlose und Flüchtlinge eröffnen ließ. Auch in Neuilly-sur-Seine, einem im Westen von Paris gelegenen einkommensstarken Vorort erhielt Zemmour 18,75 Prozent der Stimmen. In der alten Königsstadt Versailles, der Wahlheimat der rechtsbürgerlichen Kandidatin Valérie Pécresse, schnitt er besser ab als sie und erreichte 18,48 Prozent.