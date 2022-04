TV-Duell in Frankreich : Le Pen: „Wir sollten nicht Harakiri begehen, um Russland zu bestrafen“

Im einzigen Fernsehduell vor der Stichwahl in Frankreich streiten Macron und Le Pen über die jeweiligen Fehler in der Russlandpolitik und ihre Vorstellung von Europa. Le Pen attackiert auch Deutschland wegen seiner „ideologischen Fehler“.

Vier Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich sind Marine Le Pen und Emmanuel Macron in einer TV-Debatte gegeneinander angetreten. Über dem Duell lag ein Hauch von Déjà-Vu: Schon vor fünf Jahren hatten sich die beiden gegenüber gestanden. Damals erlebte Le Pen ein Fiasko, verwechselte Unternehmensnamen und kramte nervös in ihren Unterlagen. Dieses Mal war der Austausch sachlicher, jedenfalls zu Beginn der Diskussion.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Ihre ersten Attacken konzentrierte Le Pen auf Deutschland, dessen „ideologische Fehler“ in der Energiepolitik sie nicht länger mittragen wolle. Sie beklagte die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen, mit der Deutschland den europäischen Strommarkt belaste. Le Pen betonte, dass unter ihrer Führung Frankreich den europäischen Strommarkt verlassen werde.

Für Macron war das eine Steilvorlage, um auf die Interdependenzen innerhalb Europas hinzuweisen. Er wies Le Pen daraufhin, dass Frankreich teilweise Strom aus anderen EU-Ländern bezieht. Doch von Interdependenz wollte seine Herausforderin von rechts nichts wissen. „Deutschland verteidigt seine Interessen“, sagte Le Pen. „Nur Frankreich versteht es nicht, seine Interessen zu behaupten“. Ihren antideutschen Ressentiments ließ sie freien Lauf. „Wir verkaufen deutsche Autos und opfern dafür unsere Landwirte“, behauptete sie mit Blick auf von der EU vereinbarte Freihandelsverträge.

„Ich will ein Europa der Vaterländer“

Eine europäische Souveränität kann es aus Le Pens Sicht nicht geben. „Es gibt kein europäisches Volk“, sagte sie. Von neuem beschwerte sie sich darüber, dass unter dem Arc de Triomphe zu Beginn der französischen EU-Ratspräsidentschaft die Europaflagge gehisst wurde. Sie behauptete, Macron habe die französische Trikolore durch die Europaflagge ersetzt. „Ich will ein Europa der Vaterländer“, sagte sie.

Macron nutzte seine Replik zu einem Bekenntnis zum „deutsch-französischen Paar“, das er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bildete „und jetzt mit Bundeskanzler Scholz weiterführt“. Er erinnerte daran, dass Frankreich in der Pandemie keinen eigenen Impfstoff produzierte und die Franzosen von der EU-Solidarität bei der Impfstoffbeschaffung profitierten. Auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien dank des EU-Wiederaufbaufonds abgefedert worden. Er sei davon überzeugt, dass Europa die Antwort für die Herausforderungen, ob im Klimaschutz oder bei der Digitalisierung sei. Le Pen komme ihm wie jemand vor, der allein einen Club verändern wolle und sich auf diese Weise ins Abseits stelle. „So funktioniert Europa nicht“, sagte er.

Mehr zum Thema 1/

Macron gelang es, Le Pens Russlandpolitik vorzuführen. In einer überraschenden Volte gab sich Le Pen zunächst als Verteidigerin der Ukraine. Sie sagte, sie unterstütze die Sanktionen gegen Russland, Waffenlieferungen und Finanzhilfen für Kiew. Sie erwähnte ausdrücklich ihren früheren Lebensgefährten Louis Aliot, der als Bürgermeister von Perpignan mit einem Reisebus nach Polen gefahren war, um ukrainische Flüchtlinge im französischen Süden eine vorübergehende Heimat zu bieten.

„Sie hängen vom Kremlherrscher ab“

Lediglich den geplanten Stopp russischer Gas- und Öllieferungen lehne sie ab, betonte Le Pen. „Wir sollten nicht Harakiri begehen, um Russland zu bestrafen“, sagte sie. Macron erinnerte Le Pen daran, dass sie 2014 die Annexion der Krim und das Ergebnis des von Moskau organisierten Referendums anerkannt habe. Außerdem habe sie 2015 einen Millionenkredit von einer russisch-tschechischen Bank aufgenommen, der sie in Abhängigkeit von Wladimir Putin brachte. „Sie hängen vom Kremlherrscher ab“, hielt Macron ihr vor. Le Pen sagte, sie sei „eine freie Frau“, schaffte es aber nicht, den Vorwurf zu entwerten. „Wir sind eine arme Partei“, sagte sie, als sie eingestehen musste, dass der Kredit noch immer nicht zurückgezahlt ist.

Le Pen versprach einen „Wirtschaftspatriotismus“ und hielt Macron eine „sehr schlechte Wirtschaftsbilanz“ vor. „Der Mozart der Finanzwelt hat eine sehr schlechte Bilanz und eine noch schlechtere soziale Bilanz“, sagte sie. Die Rente mit 65 Jahren, die Macron plant, sei „unerträglich“. Auch in der Klimaschutzpolitik und in der Frage der Haushaltssanierung standen die Positionen unversöhnlich gegenüber. Anders als vor fünf Jahren versank die Debatte nicht im Krawall, sondern es stand Projekt gegen Projekt. Hat das TV-Duell den Unentschlossenen Lust gemacht, am Sonntag an die Urnen zu gehen? In jedem Fall können sie nicht sagen, sie hätten nicht gewusst, wie Le Pen und Macron in den nächsten fünf Jahren regieren wollen.