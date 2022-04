Endspurt im Wahlkampf : Macron nennt Morawiecki einen „rechtsradikalen Antisemiten“

Frankreich trifft an diesem Sonntag die Vorentscheidung, wer in den nächsten fünf Jahren im Elysée-Palast regieren wird. Amtsinhaber Emmanuel Macron zieht als Favorit in den ersten Wahlgang, doch sein Vorsprung vor der Rechtspopulistin Marine Le Pen ist merklich geschrumpft. Der Kandidat der linken „Union populaire“, Jean-Luc Mélenchon, liegt im Aufwind. Der größte Unsicherheitsfaktor ist die Unentschlossenheit der 48,7 Millionen Wahlberechtigten. Sie haben die Wahl zwischen zwölf Kandidaten. Das Meinungsforschungsinstitut Ifop hat ermittelt, dass ein knappes Viertel (24 Prozent) der Wähler noch seine Meinung ändern könnte. Die Meinungsforscher von Sciences Po (Cevipof) sprechen von einem Drittel Unentschlossenen. Laut Ipsos sind sich 28 Prozent der Wahlberechtigten ihrer Wahlentscheidung nicht sicher. 72 Prozent geben an, wählen gehen zu wollen.

In Perpignan, ihrer südlichsten Wählerhochburg am Mittelmeer, hat Le Pen sich von ihren Anhängern mit „Marine Présidente“-Rufen feiern lassen. Es war die letzte Wahlkundgebung der Rechtspopulistin, die laut jüngsten Umfragen mit einem Ergebnis von 23 bis 24 Prozent der Stimmen rechnen kann. Macron, der auf 27 bis 28 Prozent kommen könnte, warnte am Freitag vor „den Lügen“ seiner Rivalin. Ihr Programm bereite den Ausstieg aus der EU vor, „auch wenn sie das nicht mehr so deutlich sagt“, sagte Macron der Zeitung „Le Parisien“. Sie lege es wie Polen und Ungarn auf einen Rechtsstreit mit der EU an. Macron bezeichnete den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki als Wahlkampfhelfer Le Pens und nannte ihn einen „rechtsextremen Antisemiten“. Daraufhin bestellte Warschau den französischen Botschafter ein. Macron reagierte damit auf die Kritik Morawieckis an seinen Telefonaten mit Putin. Es habe auch niemand mit Hitler telefoniert, hatte der polnische Ministerpräsident gesagt.

„Deutschland hat uns von russischem Gas abhängig gemacht“

In einem Radiogespräch am Freitag im Sender RTL kritisierte Macron, dass Le Pens Partei Rassemblement National im EU-Parlament der Abstimmung über verstärkte Sanktionen gegen Russland ferngeblieben sei. Macron sprach Bedauern darüber aus, wenn er in den zurückliegenden Jahren die Franzosen durch „spontane Äußerungen“ verletzt habe. „Ich habe niemals von oben herab auf die Franzosen geschaut, denn ich bin ihnen alles schuldig“, sagte Macron. Nach seinem Radiogespräch entschied er sich zu einem spontanen Marktbummel in Neuilly-sur-Seine, dem großbürgerlichen Vorort im Westen von Paris, in dem der frühere Präsident Nicolas Sarkozy seine Karriere als Bürgermeister begonnen hatte. Es wird erwartet, dass Sarkozy nach dem ersten Wahlgang zur Wahl Macrons aufruft.

Le Pen hat Kritik wegen ihrer Seilschaften in den Kreml bislang an sich abprallen lassen. Ihre Partei muss noch einen Kredit an eine kremlnahe Bank zurückzahlen. Der aktuelle Wahlkampf wird von einer ungarischen Bank finanziert, Viktor Orbán soll ihn vermittelt haben. Sie hat den Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt, zugleich aber auf die schädliche Rolle Deutschlands in der EU hingewiesen. „Deutschland hat uns von russischem Gas abhängig gemacht“, kritisierte sie im Radiosender RTL. „Ich werde die Souveränität Frankreichs im Energiebereich wieder herstellen und den europäischen Strommarkt verlassen“, kündigte sie an. Sie hat Präsident Macron wiederholt vorgehalten, sich blind den Wünschen der Bundesregierung unterworfen zu haben, als er das Atomkraftwerk in Fessenheim schließen ließ. Auf France Info sagte Le Pen, sie verteidige eine „vernünftige Position“ gegenüber Russland. „Unser Interesse ist es, dass Russland sich nicht noch stärker mit China verbündet“, sagte sie.

Der Linkspopulist Mélenchon, der ebenfalls durch Nähe zu Putin aufgefallen war, hofft auf einen Überraschungserfolg im ersten Wahlgang. Laut Umfragen kann er mit 17 bis 18 Prozent der Stimmen rechnen. Die frühzeitig gescheiterte Präsidentschaftskandidatin Christiane Taubira gab am Freitag eine Wahlempfehlung für ihn ab. Der rechtsextreme Kandidat Éric Zemmour ließ sich beim Gebet vor dem Altar der Basilika Sainte-Clotilde in Paris fotografieren. In der Kirche findet die jährliche Messe für politisch Verantwortliche statt. Zemmour hofft auf eine versteckte Wählerreserve, die ihm ermöglicht, sich für den zweiten Wahlgang zu qualifizieren.

Die rechtsbürgerliche Kandidatin Valérie Pé­cresse warf den Blick schon auf eine mögliche Niederlage und sagte, sie werde keine Wahlempfehlung für den zweiten Wahlgang am 24. April abgeben. Umfragen zufolge muss sie mit einem einstelligen Ergebnis rechnen. Noch schlechter steht die Kandidatin der früheren sozialistischen Regierungspartei, Anne Hidalgo, mit einem erwarteten Ergebnis von zwei Prozent da. Der grüne Kandidat Yannick Jadot kann mit fünf Prozent rechnen.

In Umfragen für den zweiten Wahlgang zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Le Pen und Macron ab. Am 20. April ist das traditionelle Fernsehduell geplant. Im Fall einer Stichwahl zwischen Macron und Mélenchon hätte der Amtsinhaber gute Aussichten auf eine zweite Amtszeit.