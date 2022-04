Frankreich-Wahl : Brüssel atmet nach Macrons Sieg auf

Aktualisiert am

Die EU freut sich auf fünf weitere Jahre mit Emmanuel Macron. Nun kommt es nicht zuletzt darauf an, wie sich das Verhältnis Marcons zum Bundeskanzler entwickelt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Bundeskanzler Olaf Scholz im März in Paris Bild: AP

Manfred Weber brachte die Stimmung in Brüssel auf den Punkt. „Europa kann tief durchatmen“, kommentierte der Fraktionsvorsitzende der christlichen Demokraten im Europäischen Parlament Emmanuel Macrons Wahlsieg. Fast wortgleich formulierte es Jens Geier, der die Gruppe der SPD-Europaabgeordneten führt. Politisch setzten beide zwar unterschiedliche Akzente. Während der SPD-Mann Macron als „verlässlichen Partner“ von Bundeskanzler Olaf Scholz lobte, hielt der CSU-Politiker dem Franzosen vor, er habe die politischen Extreme gestärkt. Gleichwohl brachten beide die spürbare Erleichterungzum Ausdruck. Hätte Marine Le Pen die zweite Runde gewonnen, hätte sie auch gleich noch den alternierenden Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen, der bis Ende Juni bei Frankreich liegt. Für die meisten Akteure in Brüssel wäre das der größte anzunehmende Unfall gewesen.

Auch die Spitzen der Institutionen ließen deshalb nicht lange mit Glückwünschen auf sich warten. „In diesen stürmischen Zeiten brauchen wir ein starkes Europa und ein Frankreich, das sich voll und ganz für eine Europäische Union einsetzt, die souveräner und strategischer ist“, schrieb Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rats auf Twitter. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drückte ihre Freude darüber aus, „dass wir unsere exzellente Zusammenarbeit fortsetzen können“.

Beide Politiker haben ein besonders enges Verhältnis zu Macron, dem sie ihr Amt verdanken. Er war es, der im Ringen um die Spitzenposten Mitte 2019 die damalige Bundesverteidigungsministerin vorschlug und Michel als Vertreter der Liberalen an die Spitze des Gremiums der Staats- und Regierungschefs hievte. Mit diesen geschickten Schachzügen sicherte sich der junge Präsident großen und bleibenden Einfluss, wie sich nicht zuletzt beim Finanzpaket zur Bewältigung der Corona-Krise zeigte.

Nun hat Macron durch seine zweite Amtszeit bis 2027 neues politisches Kapital gesammelt, das er in den nächsten Monaten und Jahren einsetzen kann. Die erfolgreiche Wiederwahl verschafft ihm zusätzliche Autorität im Kreis der Regierungschefs. Das ist die harte Währung, die dort zählt. Schon in seiner ersten Amtszeit hat er sich als Antreiber profiliert, nicht als Vermittler. Als Ratspräsident muss er zwangsläufig vermitteln, kann aber auch Themen setzen.

Wie weit kann sich Macron vorwagen?

Für Ende Mai hat Michel einen Sonderrat einberufen. Da soll es dann neben Energiepolitik und Ukrainekrieg auch wieder um das Thema europäische Verteidigung gehen. Im März hatten die Chefs die Kommission beauftragt, „eine Analyse der Defizite bei den Verteidigungsinvestitionen bis Mitte Mai vorzulegen“. Das geschah vor allem auf Macrons Betreiben. Paris würde gerne ein weiteres europäisches Investitionspaket nach dem Vorbild der Corona-Hilfen auflegen, um die notwendigen Investitionen anzustoßen. Dafür gab es bisher nicht genug Unterstützung. Eine „kleine“ Lösung könnte darin bestehen, Verteidigungsinvestitionen aus den nationalen Haushaltsdefiziten herauszurechnen.

Die EU-Partner werden genau beobachten, wie sich das Verhältnis zwischen dem französischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler entwickelt. Scholz hat sich durch sein Agieren in der Ukraine-Krise einen Ruf als Zauderer und Bremser erworben. Macron dagegen entschied gerade erst, Kiew moderne Haubitzen zu liefern. Anfang April sprach er sich im Wahlkampf für eine „totale Blockade“ russischer Öl- und Gaslieferungen aus. Allerdings wird in Brüssel auch darauf verwiesen, dass gerade Frankreich, wo das Thema der steigenden Lebenshaltungskosten den Wahlkampf dominierte, kein Interesse an stark steigenden Benzinpreisen habe.

Als wahrscheinlich gilt daher, dass die Kommission im sechsten Sanktionspaket, über das gerade verhandelt wird, nur einen schrittweisen Ausstieg aus russischen Ölimporten bis Jahresende vorsehen wird. Es gebe im Moment keine ausreichende Unterstützung in den EU-Mitgliedsländern für ein vollständiges Embargo von russischem Öl und Gas, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Gespräch mit mehreren europäischen Medien.

Mit Spannung wird erwartet, wie sich Macron zu EU-Vertragsänderungen positioniert. Die Konferenz zur Zukunft Europas wird am 9. Mai eine Zwischenbilanz der bisherigen Debatten und Bürgerdialoge ziehen. Die proeuropäischen Kräfte im EU-Parlament dringen darauf, als nächstes einen Verfassungskonvent einzuberufen, der dann auch Vertragsänderungen erarbeiten könnte. Unter den Regierungen gibt es dafür jedoch wenig Rückhalt, viele fürchten neue Referenden. Paris und Berlin haben sich diese Option zumindest offen gehalten. Macron ist einer der Präsidenten der Zukunftskonferenz. Er muss nun entscheiden, wie weit er sich angesichts der Stimmungslage im eigenen Land vorwagen will.